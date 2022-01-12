Агресія проти України. Держдеп США дав корисну пораду росіянам

Заступниця держсекретаря США Нуланд закликала росіян не турбуватися через Україну

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд висловилася щодо проблем, які мають турбувати росіян, пишуть російські ЗМІ.

Нуланд порадила, що натомість, щоб турбуватися про ситуацію навколо України, жителі Росії мають звернути увагу на фінансування соціальних сфер.

«Якби я була російською громадянкою, то я б хотіла бачити фінансування системи освіти, медицини, будівництво доріг, ніж вливання грошей для створення кризи та відправки військових туди в сніг», – порадила Нуланд.

Представник Держдепу США вважає, що відправлення військових Росії на західні рубежі в зимовий період – дуже дорогий тип розміщення.

Також заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

«Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України», – заявила вона.

Заступниця держсекретаря сказала, що РФ «вивергнула дезінформацію та брехню» про Україну, Сполучені Штати та Північноатлантичний Альянс для того, щоб виправдати свої дії.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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