Файли Епштейна спричинили нове розслідування у США

Іванна Гончар
Справа Епштейна залишається однією з найрезонансніших у США
Мін’юст опинився під тиском через помилки у справі Епштейна

У США почали перевірку Міністерства юстиції через проблеми з оприлюдненням матеріалів у справі фінансиста, сексуального злочинця, а нині покійного Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

Суть у тому, що влада мала опублікувати документи цієї гучної справи, але під час цього процесу сталася серйозна помилка, і у відкритий доступ потрапили особисті дані деяких жертв.

Через це спеціальний наглядовий орган зараз перевіряє, як саме Мін’юст працював із документами: що публікували, що приховували і чи дотрималися закону.

Найбільший скандал викликало те, що серед оприлюднених матеріалів виявилися персональні дані постраждалих. Через це деякі люди вже подали до суду.

Тепер слідчі мають з’ясувати, чи допустило Міністерство юстиції серйозні порушення і чи не нашкодили ці дії жертвам ще більше. Наглядовий орган опублікує публічний звіт про свої висновки, хоча терміни поки що незрозумілі.

Нагадаємо, жертви Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації Дональда Трампа та Google через розголошення їхніх особистих даних в оприлюднених файлах. 

«Главком» писав, що група сенаторів-республіканців закликала міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість.

