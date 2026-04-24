Віткофф та Кушнер вирушать до Пакистану для переговорів з Іраном

Аліна Самойленко
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який приймав участь у переговарах з Іраном 12 квітня, цього разу буде відстуній

У суботу спецпосланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер відвідають Пакистан, щоб продовжити обговорення умов завершення війни з Іраном. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише «Главком» із посиланням на Politico.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, який раніше вже брав участь у зустрічах в Ісламабаді, цього разу залишиться в США, проте готовий вилетіти до Пакистану в разі необхідності.

За словами Лівітт, наразі спостерігається прогрес у позиції Тегерана, а сторони наблизилися до можливої угоди, хоча деталі ймовірних мирних пропозицій поки не розголошуються. Ситуація навколо переговорів змінилася після нещодавньої відмови Ірану від зустрічей через американську блокаду Ормузької протоки.

Попри те, що Дональд Трамп згодом оголосив про безстрокове продовження блокади, він одночасно підтримав режим припинення вогню, що дозволило відновити дипломатичний процес.

Як відомо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Паралельно із дипломатичними зусиллями триває напруження навколо можливого відновлення бойових дій. Президент США Дональд Трамп продовжив двотижневе припинення вогню у війні з Іраном, однак Тегеран не визнав це рішення.

Трамп також попередив про наслідки провалу переговорів. «Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть «вибухати численні бомби», – заявив він, натякнувши на масштабну військову ескалацію.

У свою чергу, іранська сторона заявляє про готовність до відповіді у разі загострення ситуації, підкреслюючи, що подальші кроки залежатимуть від перебігу переговорного процесу.

