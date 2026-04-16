Головна Світ Політика
search button user button menu button

Республіканці в Сенаті заблокували спробу обмежити військові дії Трампа проти Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Республіканці в Сенаті заблокували спробу обмежити військові дії Трампа проти Ірану
Документ вимагав заборонити військові дії без окремого дозволу Конгресу
фото: АР

Деякі республіканці вважають, що президент може діяти без обмежень. Інші допускають навіть можливість обмеженої наземної операції

Сенатори-республіканці відхилили резолюцію демократів, яка мала обмежити повноваження Дональда Трампа щодо ведення війни проти Ірану без схвалення Конгресу. Про це пише NBC News, передає «Главком».

Голосування відбулося переважно за партійною лінією – 52 проти 47. Винятками стали республіканець Ренд Пол, який підтримав резолюцію, та демократ Джон Феттерман, який проголосував проти.

Документ вимагав заборонити військові дії без окремого дозволу Конгресу. Попри критику та непопулярність війни серед американців, республіканці продовжують підтримувати президента. Водночас частина з них допускає зміну позиції після 60 днів бойових дій.

Деякі республіканці, зокрема Рон Джонсон, вважають, що президент може діяти без обмежень. Інші допускають навіть можливість обмеженої наземної операції.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа може розглядати можливість розширення військової присутності США на Близькому Сході, включно з ударами по стратегічних іранських цілях.

Також стало відомо, що адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана.

Теги: Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Республіканці в Сенаті заблокували спробу обмежити військові дії Трампа проти Ірану
Республіканці в Сенаті заблокували спробу обмежити військові дії Трампа проти Ірану
Генсек НАТО відповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні
Генсек НАТО відповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні
Підсумки «Рамштайну»: скільки коштів отримає Україна від партнерів
Підсумки «Рамштайну»: скільки коштів отримає Україна від партнерів
Свириденко зустрілась з главою Мінфіну США: ключова тема – санкції проти РФ
Свириденко зустрілась з главою Мінфіну США: ключова тема – санкції проти РФ
Найбільше державне інформагентство Росії очолив генерал-розвідник
Найбільше державне інформагентство Росії очолив генерал-розвідник
«Рамштайн»: Зеленський повідомив про важливі результати зустрічі
«Рамштайн»: Зеленський повідомив про важливі результати зустрічі

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua