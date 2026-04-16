Республіканці в Сенаті заблокували спробу обмежити військові дії Трампа проти Ірану

Деякі республіканці вважають, що президент може діяти без обмежень. Інші допускають навіть можливість обмеженої наземної операції

Сенатори-республіканці відхилили резолюцію демократів, яка мала обмежити повноваження Дональда Трампа щодо ведення війни проти Ірану без схвалення Конгресу. Про це пише NBC News, передає «Главком».

Голосування відбулося переважно за партійною лінією – 52 проти 47. Винятками стали республіканець Ренд Пол, який підтримав резолюцію, та демократ Джон Феттерман, який проголосував проти.

Документ вимагав заборонити військові дії без окремого дозволу Конгресу. Попри критику та непопулярність війни серед американців, республіканці продовжують підтримувати президента. Водночас частина з них допускає зміну позиції після 60 днів бойових дій.

Деякі республіканці, зокрема Рон Джонсон, вважають, що президент може діяти без обмежень. Інші допускають навіть можливість обмеженої наземної операції.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа може розглядати можливість розширення військової присутності США на Близькому Сході, включно з ударами по стратегічних іранських цілях.

Також стало відомо, що адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана.