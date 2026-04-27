Іран надіслав США нову пропозицію щодо припинення війни – Axios

Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади:

Перемир’я буде продовжено на тривалий термін або сторони домовляться про остаточне припинення війни.

Переговори щодо ядерної програми розпочнуться лише на пізнішому етапі, після відкриття протоки та скасування блокади.

Білий дім отримав пропозицію, але поки що невідомо, чи готові США її розглянути.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Як повідомлялося, після зриву планів щодо проведення прямих мирних переговорів Вашингтон і Тегеран увійшли у фазу небезпечної невизначеності. Обидві сторони намагаються випробувати одна одну на витривалість, сподіваючись, що опонент першим поступиться під тиском економічних та військових ризиків.