Росію отримала запрошення на саміт G20 у США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росію отримала запрошення на саміт G20 у США
Саміт «Групи двадцяти» під головуванням США запланований на 14-15 грудня у Маямі
Участь Москви у саміті може викликати дискусії серед союзників США через війну проти України

Росія отримала офіційне запрошення від США взяти участь у саміті G20 на найвищому рівні. Йдеться про участь російської делегації на рівні керівництва держави. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін під час пресконференції в штаб-квартирі ООН, пише «Главком».

Водночас Панкін заявив, що рішення щодо складу делегації буде прийнято ближче до дати проведення саміту.

Саміт «Групи двадцяти» під головуванням США запланований на 14-15 грудня у Маямі.

Росія залишається повноправним учасником формату G20, попри міжнародну ізоляцію через війну проти України. РФ формально входить до G20 і має право брати участь у самітах. Однак після 2022 року її участь стала політично чутливою, оскільки частина західних країн виступає за обмеження ролі Росії, деякі лідери бойкотують зустрічі за її участі, а інколи Росію представляють не перші особи, а делегації нижчого рівня.

Минулого року Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у саміті «Великої двадцятки».

«Це цікаве питання. Я був би радий, якщо вони хочуть. Вони можуть… як спостерігачі. Вони могли б стати спостерігачами. Не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами. Але якщо вони хочуть, ми, звичайно, можемо поговорити», – тоді сказав Трамп.

Росію отримала запрошення на саміт G20 у США
Росію отримала запрошення на саміт G20 у США
Трамп заявив, що не поспішає завершувати війну з Іраном
Трамп заявив, що не поспішає завершувати війну з Іраном
«Стіна дронів» не врятує Європу від загрози РФ – відверта заява Латвії
«Стіна дронів» не врятує Європу від загрози РФ – відверта заява Латвії
Розмінування Ормузької протоки. Пентагон встановив терміни
Розмінування Ормузької протоки. Пентагон встановив терміни
Ердоган зробив заяву про переговори Зеленського з Путіним
Ердоган зробив заяву про переговори Зеленського з Путіним
Міністр ВМС США раптово подав у відставку
Міністр ВМС США раптово подав у відставку

