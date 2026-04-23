Росію отримала запрошення на саміт G20 у США

Саміт «Групи двадцяти» під головуванням США запланований на 14-15 грудня у Маямі

Участь Москви у саміті може викликати дискусії серед союзників США через війну проти України

Росія отримала офіційне запрошення від США взяти участь у саміті G20 на найвищому рівні. Йдеться про участь російської делегації на рівні керівництва держави. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін під час пресконференції в штаб-квартирі ООН, пише «Главком».

Водночас Панкін заявив, що рішення щодо складу делегації буде прийнято ближче до дати проведення саміту.

Росія залишається повноправним учасником формату G20, попри міжнародну ізоляцію через війну проти України. РФ формально входить до G20 і має право брати участь у самітах. Однак після 2022 року її участь стала політично чутливою, оскільки частина західних країн виступає за обмеження ролі Росії, деякі лідери бойкотують зустрічі за її участі, а інколи Росію представляють не перші особи, а делегації нижчого рівня.

Минулого року Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у саміті «Великої двадцятки».

«Це цікаве питання. Я був би радий, якщо вони хочуть. Вони можуть… як спостерігачі. Вони могли б стати спостерігачами. Не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами. Але якщо вони хочуть, ми, звичайно, можемо поговорити», – тоді сказав Трамп.