Єгор Голівець
США вдарили по ключовому нафтовому об’єкту Ірану
США вдарили по острову Харг: під атакою експорт нафти Ірану
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Під удар потрапив острів Харг, через який проходить до 90% нафтового експорту Ірану

США завдали удару по острову Харг у Перській затоці, який є головним нафтовим хабом Ірану та ключовим центром морського експорту сировини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента Axios Барака Равіда.

Удари були спрямовані по військових цілях на острові. На Харгу пролунали кілька вибухів. Острів відіграє стратегічну роль для економіки Ірану. Через нього проходить близько 90% усього нафтового експорту країни. Значна частина цієї сировини постачається до Китаю, що робить об’єкт критично важливим не лише для Ірану, а й для глобального енергетичного ринку.

Удар по такому інфраструктурному вузлу може вплинути на обсяги експорту іранської нафти та спричинити коливання на світових ринках енергоносіїв. Водночас офіційних заяв з боку США щодо масштабів атаки або її наслідків наразі немає.

Пентагон, за наявною інформацією, опрацьовує варіант розширення списку енергетичних об’єктів Ірану, які можуть бути визначені як потенційні цілі для майбутніх ударів США. Йдеться, зокрема, про інфраструктуру, що забезпечує паливом та електроенергією як цивільний сектор, так і військові структури. Така логіка може використовуватися як обґрунтування у випадку звинувачень у нанесенні ударів по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає визначальним питання, чи можуть можливі удари по об’єктах в Ірані бути кваліфіковані як воєнні злочини. Таким чином він прокоментував сценарій атак на критичну інфраструктуру країни, які потенційно підпадають під відповідну правову оцінку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що спроба передати зброю іранському населенню провалилася через дії посередників: озброєння не дійшло до адресатів і було привласнене відповідальними за його доставку.

