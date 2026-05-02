Ексголова розвідки Фінляндії назвав головну помилку США у війні з Іраном

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Ексголова розвідки Фінляндії назвав головну помилку США у війні з Іраном
Дим піднімається за будівлею, у якій розміщується державне мовлення Ісламської Республіки Іран.Будівля стала об'єктом атак США та Ізраїлю 1 березня 2026 року
Іран у конфліктах робить ставку на масовані ракетні та дронові удари

Головною помилкою США у потенційному протистоянні з Іраном стала відсутність чіткої стратегічної цілі та недостатня підготовка до розвитку подій на стратегічному рівні, а саме в Ормузькій протоці, внаслідок чого сталася патова ситуація, незважаючи на високу ефективність армій США та Ізраїлю. Як інформує «Главком», про це заявив колишній очільник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері в ефірі «Еспресо».

«Я б сказав, що «Залізна стіна» наочно показує, що війни виграються на стратегічному рівні. Потрібно мати конкретні цілі й чітке бачення – де ти є, куди рухаєшся – і використовувати для цього весь інструментарій: політичний, економічний і військовий. А вже військові операції мають підпорядковуватися досягненню цих стратегічних цілей. І саме тут Сполучені Штати припустилися помилки», – наголосив він.

Товері додав, що за підтримки штучного інтелекту сили США та Ізраїлю провели дуже успішну кампанію, проте їхня неготовність до розвитку подій в Ормузькій протоці призвела до ситуації, в якій Іран має перевагу.

За його словами, Іран у конфліктах робить ставку на масовані ракетні та дронові удари по країнах Перської затоки та Ізраїлю.

«І головний висновок тут інший. Коли Іран починає діяти, він робить ставку на масовані ракетні та безпілотні удари по країнах Перської затоки та Ізраїлю. І значна частина цих атак досягає цілей, попри потужну протиповітряну оборону в регіоні», – зауважив Товері.

За повідомленням Associated Press, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. 

Як повідомлялось, Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру. 

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила першу офіційну оцінку військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, конфлікт обійшовся американським платникам податків у щонайменше $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.

Ексголова розвідки Фінляндії назвав головну помилку США у війні з Іраном
Ексголова розвідки Фінляндії назвав головну помилку США у війні з Іраном
