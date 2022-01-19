Британські літаки, доставляючи зброю Україні, облітали територію Німеччини (фото)

ЗМІ пов’язують це з позицією ФРН щодо постачання Україні озброєння

Два британські вантажні літаки C-17, які доставили до України протитанове озброєння, були змушені облітати територію Німеччини. Про це повідомляє UKDJ.

Британський журналіст Джордж Елісон звернув увагу на те, що літакам довелося змінювати маршрут, та облітати території ФРН.

«Британські літаки C-17 доставляють до України протитанкову зброю через агресивну риторику Росії. Цікаво, що при цьому літаки облітають територію Німеччини», – зазначив журналіст у Twitter, додавши мапу з трекінгом маршруту повітряних суден.

фото: Джордж Елісон/Twitter

Зміна маршрутів відбулася на тлі заяви німецького уряду про відмову розблокувати постачання зброї до України.

фото: Джордж Елісон/Twitter

«Позиція Німеччини щодо того, що вона не постачатиме оборонну зброю Україні, не змінилася», – заявила у понеділок міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок посприяти, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. З таких проханням він виступив напередодні її візиту до Києва та Москви.

Нагадаємо, що раніше Німеччина припинила експорт продукції військового призначення в Казахстан через ситуацію в країні.

Нагадаємо також, що нещодавно секретар РНБО України Олексій Данілов показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків».

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