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    Думки вголос

    Що за «дєд мопед» Степан Хмара. Відповідь «слузі» Арахамії

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Степан Хмара і Віктор Шишкін одягнені у футболки з написом &laquo;Зе! вбивця Конституції&raquo; - Що за «дєд мопед» Степан Хмара. Відповідь «слузі» Арахамії

    Степан Хмара і Віктор Шишкін одягнені у футболки з написом «Зе! вбивця Конституції»

    Фото: Ян Доброносов/Facebook

    Степана Хмару карцери радянських таборів не зламали. Не те що ваш «зелений режим»

    Арахамія цікавиться що за «дєд мопед» Степан Хмара.

    Оскільки знаю, що мій ФБ лягає на стіл Офісу президента і моніториться фракцією Слуг прошу передати АраХАМію.

    Це не «дєд мопед», а Герой України та Голова Всеукраїнського комітету захисту політв'язнів – Степан Хмара.

    Розкажу трохи про його життя.

    У 1960-ті роки він вперше в Україні переклав працю Сахарова «Роздуми про мир, інтелектуальну свободу та прогрес».

    Після масових арештів опозиційної української інтелігенції, вслід за ув'язненим В'ячеславом Чорноволом, продовжує видавати підпільно «Український вісник».

    У 1974 році в рамках «Українського вісника» виходять його праці «Етноцид українців у СРСР» та «Генеральний погром», які перевидавалися багатьма європейськими мовами.

    За політичну та правозахисну діяльність у 1980 році був заарештований КДБ та засуджений до 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання.

    Покарання відбував у таборах для політв'язнів № 35, 36 на Уралі.

    За нескорену позицію і там, у таборах відсидів 306 діб карцеру.

    У 1987 р. повернувся в Україну, став одним із керівників УГС, а опісля її перетворення на УРП з квітня 1990 р. — заступником голови партії.

    4 жовтня 1989 у Львові створив міський страйковий комітет, до якого увійшли представники понад 50 заводських страйкомів і страйкомів закладів та установ і громадських організацій.

    Народний депутат України 1,2, і скликань

    Так от, цю людину карцери радянських таборів не зламали.

    Не те що ваш «зелений режим».

    І він має повне право висловлювати свою позицію.

    Він це своїм життям довів.

    Пройдуть роки його ім’я знали і пам’ятатимуть далі

    А що зробили ви щоб вас запам’ятали?

    Дедом мопедом?

    Знаєте, це вже не іспанський сором… Це гірше… це рівень примітивізму і деградації всієї влади

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Герой України КДБ СРСР Давид Арахамія Степан Хмара
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    Що за «дєд мопед» Степан Хмара. Відповідь «слузі» Арахамії