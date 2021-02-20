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    Думки вголос

    Якщо Медведчук і Марченко злочинці і терористи, вони мають відповісти перед законом

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    Якщо Медведчук і Марченко злочинці і терористи, вони мають відповісти перед законом

    Якщо вони злочинці і терористи – мають відповісти перед законом

    Черговий раз повторю свою думку щодо перспектив довкола санкцій проти Козака, Медведчука і Оксани Марченко.

    Якщо вони злочинці і терористи – мають відповісти перед законом.

    Тому чекаю наступного тижня подання Венедиктової на притягнення їх до кримінальної відповідальності по статті фінансування тероризму.

    Потім очікую на відкритий судовий процес, на якому будуть оприлюдненні докази і як результат – обвинувальні вироки

    До речі, Медведчук замість адвокатів може сам себе захищати – досвід є.

    Якщо цього не буде – це все піддавки і політичні ігри влади заради порятунку рейтингу «рядового Зеленського»
    і це все завершиться великим нічим.

    Спостерігаємо...

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    Джерело: блог Віктора Тарана

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    Теги: Віктор Медведчук санкції тероризм Оксана Марченко Володимир Зеленський
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