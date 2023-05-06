Сили оборони приземлили ще один ворожий БПЛА

ППО збили ворожий дрон в районі міста Кривий Ріг

У суботу, 6 травня, близько 10 години у Кривому Розі прогриміли вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

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Вибухи лунали після оголошення повітряної тривоги на Дніпропетровщині.

Згодом голова військової адміністрації Кривого Року Олександр Вілкул повідомив, що в місті працювала ППО.

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«У нас все рівно. Дякуємо ППО!» – написав він у Telegram.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про збиття ворожого дрона в районі міста Кривий Ріг.

«Ще мінус один БПЛА. ПвК «Схід» в районі м. Кривий Ріг знищено ворожий дрон. Дякую, хлопці! Тримайте небо над Україною», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди». Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі.

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Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною ще один – п’ятий – ворожий дрон.

Загалом за ніч підрозділами Повітряного командування «Схід» в зоні відповідальності знищено вісім БпЛА, з них три на Донеччині.