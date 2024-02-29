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ЄС прокоментував погрози у промові Путіна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЄС прокоментував погрози у промові Путіна
На промову російського диктатора варто дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у РФ
фото з відкритих джерел

«Путін обманює націю, нація живе під залізним кулаком і репресіями в стилі Сталіна»

Речник Єврокомісії Петер Стано прокоментував ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна у посланні до Федеральних зборів. Він заявив під час щоденного брифінгу у Брюсселі, що російський диктатор намагається перекласти вину за війну та продовжує обманювати націю, пише «Європейська Правда».

«Путін обманює націю, нація живе під залізним кулаком і репресіями в стилі Сталіна, армія перебуває у катастрофічному стані, економіка руйнується, довіра до країни повністю зруйнована і його зусилля зруйнувати Україну провалилися», – наголосив Стано.

Речник Єврокомісії нагадав, що саме Путін почав війну проти України і він відповідальний за всі наслідки: внутрішні в Росії, регіональні в Україні, а також глобальні.

«Для нього це ще одна можливість поширити добре відому брехню. Він продовжує обманювати власну націю і вводити в оману громадськість за кордоном, адже є ті, хто досі продовжує його слухати», – зазначив він.

Петер Стано наголосив, що на промову російського диктатора варто дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у Росії і додав, що «це частина зусиль Путіна з переобрання».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін сьогодні, 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Також Путін визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища». 

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Теги: путін диктатор погрози Європейський союз

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