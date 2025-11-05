Головна Країна Події в Україні
ЗСУ встановили прапор України на будівлю міськради в Покровську (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Повернуто український стяг на будівлю міської ради
Штурмовики полку «Скеля» показали, що відбувається у Покровську

Військові 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від російських загарбників будівлю міської ради в Покровську на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу полку.

«Штурмовики полку «Скеля» повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв припадає на Покровськ. За словами президента, в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових, у місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Зеленський подякував 35-й, 38-й бригадам, 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

Як повідомлялося, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати до міста і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ.

Також Генштаб повідомив, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Оточення українських підрозділів та частин немає.

До слова, фахівець зі зв’язку та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви. 

Теги: війна Донеччина Покровськ

