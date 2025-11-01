Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель

Мета візиту – заспокоєння європейських партнерів та підтвердження прихильніості США до обміну розвідувальною інформацією

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф цього тижня здійснив таємний візит до Брюсселя, де провів зустрічі з високопосадовцями Європейського Союзу, відповідальними за зовнішню політику та розвідку. Про це повідомляє Politico з посиланням на три джерела, знайомі з перебігом подій, передає «Главком».

За інформацією видання, під час поїздки Реткліфф також зустрівся з головою європейської дипломатії Каєю Каллас.

Метою візиту, як зазначається, було «заспокоїти європейських партнерів» і підтвердити прихильність Вашингтона до обміну розвідувальною інформацією. Це пов’язано з тим, що деякі європейські столиці висловлюють занепокоєння через непослідовність зовнішньої політики США за президентства Дональда Трампа.

Politico нагадує, що раптове припинення обміну бойовою розвідкою з Україною у березні минулого року, а також спроби Трампа політизувати розвідувальні структури шляхом призначення лояльних осіб підірвали довіру європейських союзників до стабільності Вашингтона.

Видання пише, що дипломатичний поштовх відбувається у делікатний момент. Європейські служби намагаються подолати роки взаємної недовіри, створюючи спільну розвідувальну операцію ЄС для протидії російській агресії, паралельно переглядаючи умови співпраці зі США.

Як відомо, командування армії США в Європі та Африці підтвердило плани передислокації частини військового контингенту з Європи.

Вашингтон анонсував передислокацію другої бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі. Передислокація відбудеться в межах «ретельно спланованого процесу», ініційованого Пентагоном.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі на 30%. Штати провели масштабну переоцінку військової присутності по всьому світу.