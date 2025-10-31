The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»

Трамп: Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна

Ядерне суперництво між США та Росією було однією з головних рис холодної війни

Президент США Дональд Трамп оголосив, що наказав Пентагону негайно розпочати випробування американських ядерних боєприпасів – уперше за понад 30 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

За словами Трампа, таке рішення необхідне, щоб урівняти рівень активності Сполучених Штатів із Росією та Китаєм.

«Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна», – цитує видання його допис на платформі Truth Social.

Політик зазначив, що не хотів ухвалювати такого рішення, але «не мав вибору». «Через величезну руйнівну силу цієї зброї я ненавиджу це робити, але іншого виходу немає! Росія – на другому місці, а Китай поки що далеко позаду, проте за п’ять років може нас наздогнати», – заявив Трамп.

Як зазначає The Hill, його заява пролунала після повідомлень про успішне випробування Росією нової крилатої ракети з ядерним потенціалом. Цей крок, за словами журналістів, викликав міжнародну стурбованість і став предметом критики з боку самого Трампа.

Видання нагадує, що ядерне суперництво між США та Росією було однією з головних рис холодної війни, коли напруга між наддержавами постійно зростала.

Останнє випробування ядерної зброї зі справжньою детонацією у США відбулося у вересні 1992 року під назвою Divider. Його провели на випробувальному полігоні за 100 кілометрів від Лас-Вегаса, який нині відомий як Nevada National Security Site.

Після розпаду СРСР Сполучені Штати припинили випробування і 1996 року підписали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Радянський Союз завершив свої тести ще у 1990 році, і офіційно Росія відтоді не проводила жодних ядерних вибухів.

Втім, останніми роками неодноразово з’являлися звинувачення, що Москва таємно проводила випробування малопотужних ядерних зарядів. Один із колишніх високопосадовців США заявляв, що такі тести могли відбуватися ще під час першої каденції Трампа.

Нагадаємо, 29 жовтня, Дональд Трамп у своїй заяві повідомив, що наказав Міністерству оборони розпочати випробування ядерної зброї «на рівноправній основі» у відповідь на програми інших держав. Президент зазначив, що протягом кількох років Росія й Китай нарощують свої арсенали, і що лише відновлення випробувань дасть упевненість у їхній роботоздатності.

Трамп також зауважив, що за прогнозами за п’ять років китайський ядерний потенціал може зрівнятися з російським, тому, за його словами, США мають «перевіряти» свої системи. У Білому домі підкреслюють, що подальші кроки будуть узгоджені з відповідними відомствами та міжнародними зобов’язаннями.

До слова, віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань.

Джей Ді Венс пояснив журналістам у Білому домі, чому адміністрація виступає за відновлення ядерних випробувань: «Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином».