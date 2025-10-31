Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
Трамп: Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна
фото: The White house/Facebook

Ядерне суперництво між США та Росією було однією з головних рис холодної війни 

Президент США Дональд Трамп оголосив, що наказав Пентагону негайно розпочати випробування американських ядерних боєприпасів – уперше за понад 30 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

За словами Трампа, таке рішення необхідне, щоб урівняти рівень активності Сполучених Штатів із Росією та Китаєм.

«Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна», – цитує видання його допис на платформі Truth Social.

Політик зазначив, що не хотів ухвалювати такого рішення, але «не мав вибору». «Через величезну руйнівну силу цієї зброї я ненавиджу це робити, але іншого виходу немає! Росія – на другому місці, а Китай поки що далеко позаду, проте за п’ять років може нас наздогнати», – заявив Трамп.

Як зазначає The Hill, його заява пролунала після повідомлень про успішне випробування Росією нової крилатої ракети з ядерним потенціалом. Цей крок, за словами журналістів, викликав міжнародну стурбованість і став предметом критики з боку самого Трампа.

Видання нагадує, що ядерне суперництво між США та Росією було однією з головних рис холодної війни, коли напруга між наддержавами постійно зростала.

Останнє випробування ядерної зброї зі справжньою детонацією у США відбулося у вересні 1992 року під назвою Divider. Його провели на випробувальному полігоні за 100 кілометрів від Лас-Вегаса, який нині відомий як Nevada National Security Site.

Після розпаду СРСР Сполучені Штати припинили випробування і 1996 року підписали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Радянський Союз завершив свої тести ще у 1990 році, і офіційно Росія відтоді не проводила жодних ядерних вибухів.

Втім, останніми роками неодноразово з’являлися звинувачення, що Москва таємно проводила випробування малопотужних ядерних зарядів. Один із колишніх високопосадовців США заявляв, що такі тести могли відбуватися ще під час першої каденції Трампа.

Нагадаємо, 29 жовтня, Дональд Трамп у своїй заяві повідомив, що наказав Міністерству оборони розпочати випробування ядерної зброї «на рівноправній основі» у відповідь на програми інших держав. Президент зазначив, що протягом кількох років Росія й Китай нарощують свої арсенали, і що лише відновлення випробувань дасть упевненість у їхній роботоздатності.

Трамп також зауважив, що за прогнозами за п’ять років китайський ядерний потенціал може зрівнятися з російським, тому, за його словами, США мають «перевіряти» свої системи. У Білому домі підкреслюють, що подальші кроки будуть узгоджені з відповідними відомствами та міжнародними зобов’язаннями.

До слова, віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань.

Джей Ді Венс пояснив журналістам у Білому домі, чому адміністрація виступає за відновлення ядерних випробувань: «Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином».

Теги: ядерна зброя США Дональд Трамп Китай росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донецька область – найгарячіша ділянка 1 250-кілометрової лінії фронту
Донеччина – «ворота Росії», а не головна ціль: AP розповів про амбіції Кремля
8 жовтня, 01:09
Рябков назвав діяльність європейців нібито «деструктивною»
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
8 жовтня, 16:04
Як зазначив Трамп, для зустрічі було обрано Угорщину, тому що їм з Путіним подобається Орбан
Трамп розповів деталі про майбутню зустріч із Путіним
17 жовтня, 20:53
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
21 жовтня, 01:50
Трамп відповів Путіну, який назвав санкції США неефективними
Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
23 жовтня, 23:50
Росія боїться передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk з боку США, стверджує Зеленський
Зеленський назвав страх Росії, який може змусити її до миру
12 жовтня, 17:58
США готові поставити до Європи стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання
Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС
19 жовтня, 17:36
Торгівля та фінанси Білорусі настільки зав’язані на Москву, що країна «втрачає навіть формальні ознаки самостійності»
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін
23 жовтня, 14:05
Ніколас Мадуро та Володимир Путін під час зустрічі у Москві у вересні 2019 року
WP: Мадуро попросив у Путіна ракет і військову техніку через тиск США
Вчора, 22:28

Політика

The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ
Bloomberg: Данія зміцнює оборону Гренландії через зростання загрози з боку РФ
Глава Пентагону заявив, що відновлення ядерних випробувань зменшить ризик конфліктів
Глава Пентагону заявив, що відновлення ядерних випробувань зменшить ризик конфліктів
WP: Мадуро попросив у Путіна ракет і військову техніку через тиск США
WP: Мадуро попросив у Путіна ракет і військову техніку через тиск США
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua