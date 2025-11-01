Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир

Дональд Трамп думає, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе багато успіху для обох держав

Дональд Трамп заявив, що його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном була успішною, передає «Главком».

На думку американського президента, його зустріч з Сі Цзіньпіном «призведе до вічного миру».

«Моя зустріч на рівні G2 з президентом Сі Цзіньпіном із Китаю була чудовою для обох наших країн. Вона приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить як Китай, так і США», – написав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Трамп на початку зустрічі підкреслив, що для нього «велика честь» бути з Сі. Він заявив: «Ми проведемо деякі обговорення, і я думаю, що ми вже домовилися про багато речей».

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті. Також Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні.

До слова, Китай, попри офіційні заяви про нейтралітет, фактично став головним джерелом комплектуючих для російських військових дронів, що застосовуються у війні проти України. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неопубліковані звіти, підготовлені для Держдепартаменту США та урядів європейських країн, Пекін не постачає зброю напряму, однак не обмежує експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Згідно з цими документами, у 2024 році Росія придбала понад 3,3 млн двигунів у китайської компанії Shenzhen Kiosk Electronic. Інформацію підтвердив київський Центр оборонних реформ, який зібрав дані на основі митної статистики, корпоративних звітів та розвідувальної інформації.