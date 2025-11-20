Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»

Третій корпус Білецького зворушив продовженням кампанії «Ми тут, щоб жити»

Зовнішня реклама із фотографіями командирів Трійки з дітьми, а також відео про родини захисників у телеграмі – це друга хвиля рекрутингової кампанії Третього армійського корпусу «Ми тут щоб жити», яка стартувала в серпні. ТСН присвятив кампанії матеріал.

«Ми змістили акцент. У першій хвилі (кампанії «Ми тут щоб жити») вийшли на дискусію про сьогодення: ми воюємо, щоб мати дім. Що на війні попри все можна жити щасливими життям – таку екосистему ми побудували в Трійці. Друга хвиля про майбутнє. Маємо залишити нашим дітям їхню країну, щоб не було соромно перед загиблими побратимами. Якщо ми і наші діти не будемо щасливими, виходить що ціна була марною», – пояснює креативний директор Трійки Влад.

Щоб вийшло щиро, від студійних зйомок відмовились на користь користувацького контенту. Військовослужбовців попросили передивитись сімейні архіви, обрати улюблені фотографії і відео, записати голосові про своїх дітей і батьківство.

Командир Третього корпусу бригадний генерал Андрій Білецький на бордах з трирічним сином Северином. Попри відстань і рідкі зустрічі, Білецький залучений у виховання, прищеплює сину принциповість і сміливість. Він воює, щоб Северин ріс громадянином незалежної і сильної України, здатної себе захистити.

«Зовсім нещодавно Северин вперше намалював свою сімʼю. Андрія зобразив як дуже велику фігуру, розфарбовану синім і жовтим. Ми питаємо, чому так? Малюк каже: «Мій тато як український прапор». В нас він – національний прапор», – розповіла дружина Білецького Тетяна Даниленко.

Усі герої та героїні рекрутингової кампанії – добровольці. Вони не планували ставати військовими, але зробили це, щоб у їхніх дітей був вибір – в якому місті жити, яку професію обрати. Вони на війні, щоб воювати не довелось дітям.

«Дитина буде розуміти, що коли було потрібно, ми не лишились осторонь і пішли захищати країну. Сину судилось бути дитиною військового покоління, але, я думаю, він пишатиметься нами», – розповідає Богдана «Совеня», заступниця командира роти з психологічної підтримки персоналу.

Вона мобілізувалась у квітні 2022 року. На війні зустріла своє кохання, а півроку тому народила сина Владислава. Військовослужбовиця впевнена: народжувати дітей – найбільш мужній вчинок, який зараз може зробити жінка.

«Треба, щоб життя тривало, щоб наших сильних і розумних людей ставало більше... Війна може зруйнувати міста, але не життя в Україні. Кожна народжена дитина – це наша маленька перемога. Це доказ, що ми вистоїмо», – вважає військовослужбовиця.

Теги: війна добровольці Андрій Білецький дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про влучання у відділення розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський
Росія вдарила по новому відділенні «Укрпошти» у Львові (фото)
19 листопада, 15:37
США повільно реагували на нові загрози
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь
18 листопада, 07:18
Полтавський обласний ТЦК назвав основну причину конфліктів між військовими та цивільними
«Люди не хочуть приймати факт війни». Речник Полтавського ТЦК прокоментував напади на військових
14 листопада, 07:11
Речник Полтавського ТЦК: Примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно
Речник Полтавського ТЦК: Примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно інтерв'ю
13 листопада, 10:15
Справа Шабуніна складається з 20 томів
Шабунін став обвинуваченим: його долю вирішуватиме суддя, яка кинула у СІЗО Кудрицького
2 листопада, 20:30
Суд довів вину київського студента, який порушив спокій пасажирів метро
Суд призначив суворе покарання студенту за трюк із велосипедом у київському метро
27 жовтня, 08:50
Стубб попередив, що росіяни намагаються нав'язати Трампу позицію Путіна
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
25 жовтня, 23:32
Знайомтесь, партія «ЗСУ»!
Знайомтесь, партія «ЗСУ»! Партійне будівництво
23 жовтня, 13:15
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
23 жовтня, 09:06

Події в Україні

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua