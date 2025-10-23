Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників

Станом на шосту ранку усі пожежі у Києві ліквідовано

Семеро людей травмовано внаслідок атаки на Київ у ніч на 23 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

За даними рятувальників, у Подільському районі ліквідовано загоряння квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку та розташованих у дворі авто. Проводилась евакуація мешканців. Крім того, в одній з багатоповерхівок сталося часткове руйнування покрівлі та двох квартир на восьмому поверсі. Пошкоджено фасад та скління вікон на території одного з дитячих садочків. Також ліквідовано пожежу у складських будівлях за декількома адресами та загоряння двох автомобілів у дворі п'ятиповерхівки.

Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено один із бізнес-центрів у Подільському районі.

Столичний бізнес-центр «Доміно» у ніч на 23 жовтня вдруге постраждав внаслідок обстрілу

У Деснянському районі міста, сталось влучання ворожого дрона у 21 поверх двадцятичотирьохповерхового житлового будинку, без детонації. За іншою адресою сталось влучання безпілотника у недобудову.

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників та 27 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки. Станом на шосту ранку усі пожежі ліквідовано.

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників та 27 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки

Станом на шосту ранку усі пожежі у місті ліквідовано

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У ніч на 22 жовтня в Києві також лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.