Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Станом на шосту ранку усі пожежі у Києві ліквідовано

Семеро людей травмовано внаслідок атаки на Київ у ніч на 23 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва

За даними рятувальників, у Подільському районі ліквідовано загоряння квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку та розташованих у дворі авто. Проводилась евакуація мешканців. Крім того, в одній з багатоповерхівок сталося часткове руйнування покрівлі та двох квартир на восьмому поверсі. Пошкоджено фасад та скління вікон на території одного з дитячих садочків. Також ліквідовано пожежу у складських будівлях за декількома адресами та загоряння двох автомобілів у дворі п'ятиповерхівки.

Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня
Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня 2025 року
Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня 2025 року
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено один із бізнес-центрів у Подільському районі.

Столичний бізнес-центр «Доміно» у ніч на 23 жовтня вдруге постраждав внаслідок обстрілу
Столичний бізнес-центр «Доміно» у ніч на 23 жовтня вдруге постраждав внаслідок обстрілу
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

У Деснянському районі міста, сталось влучання ворожого дрона у 21 поверх двадцятичотирьохповерхового житлового будинку, без детонації. За іншою адресою сталось влучання безпілотника у недобудову.

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників та 27 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки. Станом на шосту ранку усі пожежі ліквідовано.

Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня
Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня
Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня
Наслідки атаки російських дронів на Київ у ніч на 23 жовтня
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників та 27 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників та 27 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
Станом на шосту ранку усі пожежі у місті ліквідовано
Станом на шосту ранку усі пожежі у місті ліквідовано
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками.  У ніч на 22 жовтня в Києві також лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Теги: Київ війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
2 жовтня, 17:13
Наслідки масованого обстрілу Києва 23 червня 2025 року
Війна в Україні. Поведінку Заходу змалювали ще Шекспір і Кафка Західна преса
1 жовтня, 14:10
Трамп: Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів
Трамп запевнив, що Третьої світової війни через Україну не буде
17 жовтня, 05:21
Російські війська тероризували мирне населення Херсона обстрілами
Окупанти обстріляли Херсон: є поранені
21 жовтня, 22:19
Ворог атакував столицю безпілотниками та ракетами
Комбінована атака на Київ: загинуло двоє людей, 30 постраждали (фото)
Вчора, 16:39
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 27-28 вересня: адреси ярмарків
27 вересня, 07:03
Прокурор Наталія Лєнкова порушила Кодекс професійної етики
Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки
24 вересня, 10:42
У межах проєкту будівництва світлофорного об’єкта внесені зміни в схему організації дорожнього руху
На перехресті трьох вулиць у Дарницькому районі змінено схему дорожнього руху
24 вересня, 18:06
Міст, що з'єднує Крим і Росію
Військовий аналітик вважає, що Україна до зими може здійснити несподівані удари в Криму
2 жовтня, 13:46

Новини

На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
Stolitsa Group спростувала чутки про незаконність будівництва на Березняках
Stolitsa Group спростувала чутки про незаконність будівництва на Березняках
Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон
Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua