Офіцер з Буковини поліг під час боїв на Донбасі. Згадаймо Олександра Маланчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Офіцер з Буковини поліг під час боїв на Донбасі. Згадаймо Олександра Маланчука
Лейтенанту Олександру Маланчуку назавжди 21 рік
колаж: glavcom.ua

Маланчук був командиром взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Маланчука.

Лейтенант Олександр Маланчук, позивний Чарлі отримав смертельне поранення 31 березня 2020 року поблизу села Гнутове Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку міську раду.  

Народився Олександр Васильович Маланчук 26 вересня 1998 року у Чернівцях в родині кадрового офіцера. Батько був полковником, до 2019 року проходив військову службу на посаді першого заступника військового комісара обласного військкомату. Олександр навчався у загальноосвітній школі №2 (нині – ліцей №16). Активно займався спортом, зокрема, при футбольній школі місцевої «Буковини».

«Олександр не думав про військову кар'єру до подій на Майдані. Він змінився, коли загинула Небесна Сотня», – пригадує мама Лариса Маланчук.

Олександр Маланчук вступив у Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, обрав спеціалізацію «Управління діями механізованих підрозділів». З 18 липня 2019 року – військовослужбовець за контрактом, учасник Операції об'єднаних сил на сході України. Був командиром взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс».

«Він мав контролювати особовий склад, дивитися за озброєнням, виховувати людей. У взводі служили хлопці, які були старшими від нього. Саша вступав на навчання тоді, коли вже йшла війна. Він зробив свідомий вибір. Своє життя вирішив присвятити захисту Батьківщини. І так сталося, що він віддав найцінніше. Він не був десь у тилу, не скиглив, що хоче додому. Він мовчки і сміливо робив свою роботу», – розповів журналістам начальник групи цивільно-військового співробітництва 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади В’ячеслав Скоряк.

Лейтенант Олександр Маланчук отримав смертельне поранення у голову 31 березня 2020 року  під час обстрілу позицій ЗСУ поблизу с. Гнутове, Маріупольська міська рада, Донецька область.

Похований на Алеї Слави Центрального кладовища у Чернівцях. У захисника України залишилися мама й тато.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Рішенням сесії Чернівецької міської ради від 30 листопада 2021 року вулицю Миколаївську та провулок Миколаївський в м. Чернівці перейменовано відповідно на вулицю та провулок Олександра Маланчука.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

