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    Події в Україні

    На Донбасі загинув чемпіон змішаних єдиноборств із Польщі Томаш Валєнтек

    Валєнтек воював в Інтернаціональному легіоні України на Донбасі - На Донбасі загинув чемпіон змішаних єдиноборств із Польщі Томаш Валєнтек
    Валєнтек воював в Інтернаціональному легіоні України на Донбасі
    фото: MMAPolska

    Польський спортсмен загинув після артилерійського обстрілу ворога

    Війна продовжує забирати життя найкращих., Боєць змішаних єдиноборств із Польщі, Томаш Валєнтек загинув у боротьбі за свободу України. Про це повідомляє MMA Polska.

    Польська організація змішаних єдиноборств сповістила, що Валєнтек воював в Інтернаціональному легіоні України на Донбасі.

    Польський спортсмен загинув після артилерійського обстрілу ворога. Організація передала свої співчуття близьким та друзям загиблого, який був чемпіоном ММА.

    «З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром», – йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, на сході Донецької області, у боях за місто Сіверськ, загинули чотири військовослужбовці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони ЗСУ.

    Нагадаємо, у червні Державний департамент США заявив про зникнення одного американця, який приїхав до України воювати проти Росії.

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    Теги: росія окупанти Польща війна смерть Україна ММА окупація #stoprussia
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    На Донбасі загинув чемпіон змішаних єдиноборств із Польщі Томаш Валєнтек