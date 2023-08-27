Росія хоче, щоб Україна перетворилася на знелюднену територію
Будь-який варіант вирішення конфлікту, окрім завдання РФ нищівної військової поразки, гратиме на руку російській агресії
Основний ризик затяжного конфлікту для України – це не військова поразка, а відсутність достатньої кількості населення для адміністрування великих територій у досить близькому (15-20 років) майбутньому. Умови для того, щоб Україна знелюдніла, це саме те, що сьогодні намагається організувати Росія. Їхній інтерес – наші території. Якщо на них не буде кому жити, то їхня цінність тільки зростає. Росія ніколи не приходить, щоб зробити комусь краще. Не той бекґраунд.
Будь-який варіант вирішення геополітичного конфлікту, окрім завдання РФ нищівної військової поразки, гратиме на руку російській агресії. Але й військова поразка без надійного військового союзу, який зробить війну на виснаження в принципі неможливою, не гарантує перемогу Україні в цій війні.
На жаль, жодні переговори, перемир'я та тимчасові припинення вогню неможливі. Вони грають на руку агресорові та знищують майбутнє нашої держави. Звільнення територій – це лише півсправи. Військовий союз, який вибиває ракетний терор і можливість війни на виснаження з рук путінського режиму – єдиний шлях і до збереження України, і до падіння російської рашистської диктатури в найближчому майбутньому.
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