Омельченко помер та найбільша афера Коломойського. 25 листопада за хвилину

Олександр Омельченко керував столицею України вісім років – із 1998 до 2006-го

Помер ексмер Києва Олександр Омельченко, в Україні з’явиться національний авіаперевізник, у США вийшло розслідування про діяльність Коломойського

Від коронавірусу помер колишній мер Києва Омельченко

В Олександрівській лікарні Києва помер ексмер столиці Олександр Омельченко. Про це «Главкому» стало відомо від власних джерел. Колишньому міському голові було 83 роки.

Омельченко був шпиталізований до лікарні з діагнозом коронавірус кілька тижнів тому.

Інформацію про смерть Омельченка підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Кабмін призначив тимчасового керівника Податкової служби

Кабінет міністрів поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби на Михайла Тітарчука. «Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на заступника голови зазначеної Служби Тітарчука Михайла», - йдеться в розпорядженні.

Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника.

«Від обіцянок переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні», – заявив Зеленський .

Пізніше Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з компанією Airbus про наміри співробітництва зі створення національного перевізника. Меморандум закріплює спільну мету України та Франції – розвиток та співпраця у сфері авіації.

Румунський парламент нарешті призначив уряд

Парламент Румунії підтримав кандидатуру колишнього міністра оборони Ніколає Чука на пост прем’єр-міністра після подання його кандидатури президентом Клаусом Йоханнісом та узгодження з новоствореною коаліцією, передає кореспондент «Главкому».

У четвер, 25 листопада, румунський уряд підтримав призначення Ніколає Чука на посаду голови уряду та його Кабінету міністрів.

Як виводилися мільярди з Приватбанку? У США вийшло розслідування про діяльність Коломойського

У Сполучених Штатах 23 листопада вийшло розслідування «Американська клептократія». Автором книги став журналіст-розслідувач Кейсі Мішель, а передмову написав експерт Atlantic Council Андерс Ослунд. У книзі детально описані два кейси масштабного відмивання брудних грошей у США, один із них – це історія афери Коломойського із Приватбанком, яку автор вважає одним із найбільших відмивань брудних коштів в історії.

Українські бійці ефектно знищили позицію бойовиків на Донбасі

Українські військові на Донбасі точним ударом знищили одну з бойових позицій ворога. Відповідне відео опублікувала у Facebook волонтерка Юлія Толмачова.

Судячи з кадрів, відео було знято з безпілотника, який точково скинув боєприпас на опорний пункт ворога.

Лікарська агенція ЄС схвалила вакцину Pfizer для дітей від 5 років

Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей від 5 років. Агентство надасть свою рекомендацію до Європейської комісії, яка винесе остаточне рішення