Суддя знімала арешти з мільйонів: Вища рада правосуддя обмежилася попередженням

Єгор Голівець
glavcom.ua
Йшлося про понад 19 млн грн і $100 тис., але дисциплінарний орган обрав найм’якше стягнення

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула суддю Печерського районного суду Києва Тетяну Ільєву до відповідальності за скаргою Національного антикорупційного бюро. Водночас замість суворішого покарання орган обмежився попередженням. Про це повідомляє «Главком».

Суть обвинувачень та спірні рішення

За версією антикорупційного органу, суддя ухвалювала рішення про зняття арештів із коштів, після чого гроші отримували сторонні особи і вони зникали. Зокрема, в одному випадку йшлося про понад 4 млн грн, в іншому – понад 15 млн грн.

Також Ільєва зняла арешт зі $100 тис. з рахунків колишнього віцепрезидента компанії «Хліб України» Андрія Миханіва, якого обвинувачують у легалізації коштів Павла Лазаренка. При цьому, як зазначається, вона не мала повноважень розглядати це питання, оскільки справа вже перебувала на розгляді в іншому суді.

Позиції сторін і рішення ВРП

Дисциплінарний інспектор пропонував застосувати до судді суворіше стягнення – догану з позбавленням доплат на місяць. Водночас один із членів Вищої ради правосуддя виступав за закриття справи, аргументуючи це тим, що дисциплінарний орган не має оцінювати судові рішення.

У підсумку було ухвалено компромісне рішення – попередження. Воно не було одностайним. Розгляд справи супроводжувався затримками. Засідання неодноразово переносили, зокрема через хворобу судді. Крім того, окрема скарга на Ільєву, подана ще у грудні 2023 року, досі не розглянута.

Додаткові факти та попередні рішення

За даними розслідувачів BIHUS.Info, у родини судді фіксували будівництво під Києвом, дорогі автомобілі та значні «подарунки» від матері, офіційні доходи якої пов’язані з дрібним бізнесом.

Раніше Ільєва також ухвалювала рішення, які згодом скасовував Верховний Суд, зокрема у справах, пов’язаних із колишніми високопосадовцями.

Нагадаємо, що 16 січня директор НАБУ звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою щодо судді Печерського районного суду Києва. У відомстві заявили, що під час розслідування можливих зловживань встановили: наприкінці 2023 року суддя ухвалила низку рішень, щодо яких є «об’єктивні сумніви у їх відповідності нормам закону».

Йдеться, зокрема, про рішення у справах щодо повернення коштів, вилучених під час обшуків. За даними правоохоронців, у двох випадках суми становили понад 4,1 млн грн і понад 15 млн грн, і їх отримали сторонні особи, які не мали права на ці гроші. У НАБУ також зазначили, що подібні рішення вже ставали предметом попередніх скарг до Вищої ради правосуддя.

Крім того, у 2021 році ця ж суддя ухвалила рішення про арешт майнових прав інтелектуальної власності низки українських медіа, що передбачало блокування їхньої роботи інтернет-провайдерами та мобільними операторами. Пізніше їй повідомили про підозру у справі, пов’язаній зі зняттям арешту з коштів колишнього віцепрезидента держкомпанії «Хліб України», після чого з рахунків було знято значні суми у валюті. 

Читайте також

Назарій Гусаков взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку
Справа Назарія Гусакова: обрано запобіжний захід
26 березня, 15:16
Полковника НГУ затримали з грошима та підробленими довідками
ДБР затримало полковника Нацгвардії: деталі
30 березня, 13:04
Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Стіл, завалений грошима. ДБР викрило посадовця ТЦК на Вінниччині
6 квiтня, 15:54
ВАКС засудив Олександра Коваленка
ВАКС виніс вирок судді з Сумщини за хабар у $26 тис.: подробиці
7 квiтня, 20:08
У межах спецоперації правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та ще п’яти областях
Схема на десятки мільйонів гривень. В Україні викрито нелегальне виробництво вейпів
13 квiтня, 11:38
Суд зобов'язує матір звільненого з полону Дмитра Панчука повернути йому заробітну плату
На Рівненщині мати привласнила понад 3 млн грн виплат сина-військового: суд ухвалив рішення
14 квiтня, 17:35
Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади
Справа на мільйон: заступника командира 58 бригади відправили за грати із рекордною заставою
17 квiтня, 19:34
Військова частина, на яку навів ворожі ракети засуджений пенсіонер
Пенсіонер із Хмельниччини навів «Шахеди» на військові склади. На суді він заявив, що так розважався
Вчора, 19:15
Буданов має принципову позицію щодо природи корупції
Чому українці підтримують Буданова: керівниця Центру протидії корупції назвала причини
Сьогодні, 15:22

Чи вимикатимуть світло 21 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Україна взялася за YouTube-канали з рекламою азартних ігор
Міноборони вирішило ключову проблему фронту з дронами
«Найкращий підрозділ у світі». Герой України розповів про секрет ефективності відомої команди дронарів
Торік майже 300 осіб провалили спецперевірку декларацій через брехню
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
