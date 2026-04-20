Суддя знімала арешти з мільйонів: Вища рада правосуддя обмежилася попередженням

Йшлося про понад 19 млн грн і $100 тис., але дисциплінарний орган обрав найм’якше стягнення

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула суддю Печерського районного суду Києва Тетяну Ільєву до відповідальності за скаргою Національного антикорупційного бюро. Водночас замість суворішого покарання орган обмежився попередженням. Про це повідомляє «Главком».

Суть обвинувачень та спірні рішення

За версією антикорупційного органу, суддя ухвалювала рішення про зняття арештів із коштів, після чого гроші отримували сторонні особи і вони зникали. Зокрема, в одному випадку йшлося про понад 4 млн грн, в іншому – понад 15 млн грн.

Також Ільєва зняла арешт зі $100 тис. з рахунків колишнього віцепрезидента компанії «Хліб України» Андрія Миханіва, якого обвинувачують у легалізації коштів Павла Лазаренка. При цьому, як зазначається, вона не мала повноважень розглядати це питання, оскільки справа вже перебувала на розгляді в іншому суді.

Позиції сторін і рішення ВРП

Дисциплінарний інспектор пропонував застосувати до судді суворіше стягнення – догану з позбавленням доплат на місяць. Водночас один із членів Вищої ради правосуддя виступав за закриття справи, аргументуючи це тим, що дисциплінарний орган не має оцінювати судові рішення.

У підсумку було ухвалено компромісне рішення – попередження. Воно не було одностайним. Розгляд справи супроводжувався затримками. Засідання неодноразово переносили, зокрема через хворобу судді. Крім того, окрема скарга на Ільєву, подана ще у грудні 2023 року, досі не розглянута.

Додаткові факти та попередні рішення

За даними розслідувачів BIHUS.Info, у родини судді фіксували будівництво під Києвом, дорогі автомобілі та значні «подарунки» від матері, офіційні доходи якої пов’язані з дрібним бізнесом.

Раніше Ільєва також ухвалювала рішення, які згодом скасовував Верховний Суд, зокрема у справах, пов’язаних із колишніми високопосадовцями.

Нагадаємо, що 16 січня директор НАБУ звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою щодо судді Печерського районного суду Києва. У відомстві заявили, що під час розслідування можливих зловживань встановили: наприкінці 2023 року суддя ухвалила низку рішень, щодо яких є «об’єктивні сумніви у їх відповідності нормам закону».

Йдеться, зокрема, про рішення у справах щодо повернення коштів, вилучених під час обшуків. За даними правоохоронців, у двох випадках суми становили понад 4,1 млн грн і понад 15 млн грн, і їх отримали сторонні особи, які не мали права на ці гроші. У НАБУ також зазначили, що подібні рішення вже ставали предметом попередніх скарг до Вищої ради правосуддя.

Крім того, у 2021 році ця ж суддя ухвалила рішення про арешт майнових прав інтелектуальної власності низки українських медіа, що передбачало блокування їхньої роботи інтернет-провайдерами та мобільними операторами. Пізніше їй повідомили про підозру у справі, пов’язаній зі зняттям арешту з коштів колишнього віцепрезидента держкомпанії «Хліб України», після чого з рахунків було знято значні суми у валюті.