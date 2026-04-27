«У парламенті буде буча». Нардепка спрогнозувала, як Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію

Наталія Порощук
Нардепка прогнозує, що, якщо пропозиції від уряду щодо мобілізації та СЗЧ передбачатимуть максимально болючі та непопулярні кроки, це не буде сприйнято парламентом
колаж: glavcom.ua

Розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу». Такий прогноз у коментарі «Главкому» озвучила членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос».

Бобровська допускає, що парламентарі могли б не очікувати осяяння в уряді, а зареєструвати свій законопроєкт про мобілізацію. Але визнає, що він не буде прийнятий за основу для роботи через залучення Міноборони та Генштабу.

«Чекаємо на законопроєкт від уряду, але яким би він не був, в парламенті буде політична буча, – прогнозує Бобровська. – «Група Разумкова», Мар’яна Безугла та інші будуть його «валити», і ніхто їх не зупинить. Особливо після таких історій, як в Одесі, як ми людям можемо сказати, що йдіть служити або йдіть до ТЦК? Ця пухлина вже досягла такого рівня, що треба або цей орган ліквідовувати і перезапускати, або я вже не знаю, як знайти цю «золоту середину». Одне точно можна казати: це рішення має бути не в один крок і не поверхневе, бо від того, що ми перейменуємо ТЦК на «офіси», нічого не зміниться».

Нардепка додає, що, якщо пропозиції від уряду щодо мобілізації та СЗЧ передбачатимуть максимально болючі та непопулярні кроки, це не буде сприйнято парламентом.

«Але якщо Міноборони прийде до всіх фракцій і скаже, що у нас стільки-то мільйонів людей, які «в тіні» ховаються, і ще є ось така кількість мобілізаційного ресурсу – то депутати мають дослухатися до цієї математики, – каже Бобровська. – Однак треба усвідомлювати, що це все класно може виглядати на презентаціях на папері, але реальність на вулиці – інша. Причому різна по-своєму в Києві, в Рівному, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі… Зараз градус в суспільстві дуже високий і мені незрозуміло, чому уряд досі тягне зі своїми пропозиціями».

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський про окупацію ЧАЕС: Росіяни не усвідомлювали небезпеки зони відчуження
Штормовий вітер та заморозки: синоптики попередили про небезпеку в Україні
Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва
Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
