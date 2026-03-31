Майже кожен п’ятий українець стикався минулого року з корупцією: дослідження НАЗК

Більшість громадян і бізнес не поспішають повідомляти про такі випадки

В Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам. Про це представники Національного агентства з питань запобігання корупції заявили на презентації результатів дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», повідомляє кореспондент «Главкома».

За результатами дослідження, у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.

Ще менше людей на практиці повідомляють про такі правопорушення. У 2025 році про корупцію заявили лише 7,3% громадян та 9,5% представників бізнесу. При цьому серед підприємців показник суттєво зменшився: роком раніше він становив 17,2%.

За словами керівника відділу узагальнення даних про корупцію НАЗК Володимира Харченка, громадяни та компанії усвідомлюють наявність проблеми, однак не поспішають повідомляти про неї офіційно.

Раніше «Главком» писав, що Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. За даними слідства, вони намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.

Правоохоронці кажуть, що організатори схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали $620 тис. з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.