Розкрадання коштів в «Укргазвидобуванні»: викрито схему на мільйони гривень

За даними слідства, фігуранти свідомо завищували закупівельні ціни, а потім ділили між собою прибуток

Служба безпеки, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора викрили незаконну схему в «Укргазвидобуванні». Унаслідок неї держава втратила понад 295 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як повідомили правоохоронці, організаторами схеми стали посадові особи АТ «Укргазвидобування», а також афілійовані з ними підприємці. Як встановило розслідування, схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії. Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу.

«Встановлено, що підконтрольні фігурантам приватні компанії купували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами, а потім продавали їх АТ «Укргазвидобування» за цінами, завищеними у 2-3 рази. Пізніше прибуток від таких махінацій розподілявся між учасниками схеми», – йдеться в повідомленні.

Судово-економічна експертиза підтвердила, що дії фігурантів завдали державній компанії збитків на понад 295 млн грн. Правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та службовій особі АТ «Укргазвидобування», яка організовувала проведення тендеру із закупівель, за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та масштабних перебоїв у постачанні.

До слова, Юрій Ткачук став генеральним директором АТ «Укргазвидобування». 26 грудня 2025 року нового керівника колективу компанії представив очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький.