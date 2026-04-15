ВАКС дозволив Тимошенко одноразовий виїзд за кордон

Юлія Тимошенко заявила, що не залишить Україну, попри дозвіл суду на виїзд і фігурування у справі про підкуп голосів

Попри справу про підкуп, суд погодив поїздку до Хорватії на міжнародний захід

Вищий антикорупційний суд дозволив народній депутатці та лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко виїхати за кордон, незважаючи на її статус у кримінальному провадженні. Рішення стосується поїздки до Хорватії для участі у міжнародному заході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

фото: Центр протидії корупції/Facebook

Під час виступу Тимошенко зазначила, що на заході очікується участь представників 65 країн. «На заході будуть представники 65 країн і я зможу допомогти Україні зі своїми зв’язками», – заявила вона.

Водночас політикиня наголосила, що не планує залишати Україну. «Ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишу Україну і не буду ховатися», – підкреслила Тимошенко. Суд дозволив виїзд попри те, що вона фігурує у справі, пов’язаній із підкупом голосів у Верховній Раді.

Увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого є кримінальна справа в НАБУ. Вона стверджувала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави.

26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

Раніше Вищий антикорупційний суд вже розглядав аналогічне клопотання Юлії Тимошенко. Зокрема, 5 лютого суд відмовив підозрюваній народній депутатці у наданні дозволу на тимчасовий виїзд за межі України.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко.

26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».