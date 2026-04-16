Поліція доставила до ТЦК чоловіка прямо зі шкільного автобуса

Єгор Голівець
фото: chervonogr.otg.dp.gov.ua

Під час перевірки документів виявили порушення військового обліку: дітей пересадили в інший автобус

На Чернігівщині поліцейські доставили до ТЦК та СП чоловіка, який супроводжував дітей у шкільному автобусі після виявлення порушення військового обліку. Інцидент стався у населеному пункті Козельці, що на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

За даними правоохоронців, під час перевірки документів у чоловіка, який був супроводжуючим дітей у шкільному автобусі, встановили порушення правил військового обліку.

«Вчора під час перевірки документів у чоловіка, який був супроводжуючим дітей у шкільному автобусі, поліцейські встановили, що він порушив правила військового обліку (ст. 210 КУпАП)», – йдеться в повідомленні.

Після цього дітей пересадили в інший автобус, і вони продовжили поїздку за маршрутом. Чоловіка доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також склали щодо нього адміністративний протокол.

У поліції наголосили, що подібні перевірки проводяться в межах контролю за дотриманням законодавства про військовий облік.

Раніше індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним у побитті представника ТЦК та призначив йому штраф у розмірі 1700 грн. Інцидент стався 13 березня 2026 року під час перевірки документів. Поліцейські зупинили автомобіль, разом із ними були представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Під час спілкування між водієм і одним із представників ТЦК виник конфлікт. Суд встановив, що обвинувачений умисно наніс один удар кулаком у ділянку носа потерпілого.

Унаслідок цього чоловік отримав закритий перелом кісток носа, садно та синець під оком. Висновок судово-медичної експертизи підтвердив, що ушкодження спричинені ударом тупим твердим предметом, зокрема рукою, і відповідають обставинам події.

