Як змінилася мобілізація за рік? Заступник Буданова заявив про «позитивну динаміку»

За словами посадовця, рекрутинг і мобілізація в Україні покращилися порівняно з минулим роком

Павло Паліса розповів, чи планує влада понизити мобілізаційний вік

Протягом 10 місяців ситуація з мобілізацією в Україні значно покращилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу в інтервʼю «РБК-Україні».

«У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року», – каже він.

За словами заступника Буданова, порівнюючи з минулим роком, покращився рекрутинг і сама мобілізація. Крім цього, усунено «певні операційні прогалини», які були у процесі мобілізації. «Хоча багато роботи зроблено, ще більше роботи треба зробити», – додав посадовець

Заступник керівника Офісу президента наголосив, що наразі не планується зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років і зміна правил виїзду для чоловіків віком 18−23 років.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

До слова, останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється.