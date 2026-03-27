Головна Світ Політика
search button user button menu button

Норвегія обмежила захист для українців: що зміниться для чоловіків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Новоприбулі чоловіки втратять спрощений статус і подаватимуться на притулок за загальною процедурою

Уряд Норвегії змінив правила прийому українців, обмеживши можливість отримання тимчасового колективного захисту для чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком».

Відповідно до нових правил, чоловіки з України віком від 18 до 60 років, які прибуватимуть до країни, більше не отримуватимуть тимчасовий колективний захист. Натомість вони повинні будуть подавати заяви на притулок за стандартною процедурою.

Як зазначили в уряді, зміни набудуть чинності вже найближчим часом. Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен пояснила рішення зростанням навантаження на систему прийому біженців.

«Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні, і норвезькі муніципалітети повідомляють про тиск на надання послуг та нестачу житла. Тому ми посилюємо обмеження», – заявила вона.

В уряді також наголосили, що вважають важливим, аби якомога більше громадян України залишалися в країні для участі в обороні та підтримки функціонування суспільства.

Водночас передбачено низку винятків. Обмеження не поширюватимуться на чоловіків, які документально звільнені від військової служби або не здатні її проходити, а також на осіб, евакуйованих за медичними програмами. Окремо передбачені винятки для чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми. Нові правила також не торкнуться українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист у Норвегії раніше.

Нагадаємо, що підходи до мобілізації у Києві можуть змінити з урахуванням принципу більш справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Особливу увагу приділять ситуаціям, коли в окремих населених пунктах, зокрема в селах, мобілізовано більшість чоловіків, тоді як у великих містах, включно зі столицею, ситуація є іншою.

Читайте також:

Теги: Норвегія дипломатія Україна мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua