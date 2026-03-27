Норвегія обмежила захист для українців: що зміниться для чоловіків

Новоприбулі чоловіки втратять спрощений статус і подаватимуться на притулок за загальною процедурою

Уряд Норвегії змінив правила прийому українців, обмеживши можливість отримання тимчасового колективного захисту для чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком».

Відповідно до нових правил, чоловіки з України віком від 18 до 60 років, які прибуватимуть до країни, більше не отримуватимуть тимчасовий колективний захист. Натомість вони повинні будуть подавати заяви на притулок за стандартною процедурою.

Як зазначили в уряді, зміни набудуть чинності вже найближчим часом. Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен пояснила рішення зростанням навантаження на систему прийому біженців.

«Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні, і норвезькі муніципалітети повідомляють про тиск на надання послуг та нестачу житла. Тому ми посилюємо обмеження», – заявила вона.

В уряді також наголосили, що вважають важливим, аби якомога більше громадян України залишалися в країні для участі в обороні та підтримки функціонування суспільства.

Водночас передбачено низку винятків. Обмеження не поширюватимуться на чоловіків, які документально звільнені від військової служби або не здатні її проходити, а також на осіб, евакуйованих за медичними програмами. Окремо передбачені винятки для чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми. Нові правила також не торкнуться українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист у Норвегії раніше.

