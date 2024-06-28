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Олеся Яхно Політтехнологиня

День Конституції. Що робити, аби вона дійсно працювала

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Сама по собі Конституція без наявності наступних системотворчих чинників рідко у яких країнах є джерелом порядку
фото з відкритих джерел

28 років нашій Конституції

Уже писала, але ще раз повторю. Сама по собі Конституція без наявності наступних системотворчих чинників рідко у яких країнах є джерелом порядку.

  1. Політичні традиції, як сила, що впорядковує, пов'язує різні покоління, зберігає духовну наступність і проявляється в різних інститутах влади і суспільства.
  2. Ціннісна система, яка встановлює в масштабах країни орієнтири в рамках «цінно-нецінний» – те, що лежить в основі соціально-політичних відносин і формує структуру суспільства.
  3. Політична культура як своєрідний кодекс заповідей «політичних відносин».
  4. Зрілість політичної еліти, що проявляється, насамперед, у якійсь спільності інтересів, головний у тому числі – спільна країна.
  5. Взаємопов'язаність Конституції з різними законами та підзаконними актами, як мінімум – щоб вони не суперечили один одному, як максимум – щоб передбачали процедуру втілення законодавства.

До багатьох пунктів ми лише йдемо. Але ми на правильному шляху, попри війну.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Конституція закон свято

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