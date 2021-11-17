Екскандидат у мери Одеси та прихильник Росії напав на поліцейських

Якщо вину підозрюваного зможуть довести в суді, йому загрожує до 5 років ув'язнення

Скандально відомий одеський громадський діяч та підприємець Андрій Манило скоїв напад на правоохоронця. Він підійшов до патрульного автомобіля та забризкав поліцейського з газового балончика. Про це повідомляє «Думська».

Правоохоронці розповіли, що Манило скоїв напад на розі вулиць Балківська та Раскидайлівська. Патрульні у цей момент оформлювали ДТП, в яку він потрапив.

Чоловік підійшов до службового автомобіля та попросив відкрити вікно. Керівник цього автопатруля виконав сумнівне прохання та, ймовірно, згодом пошкодував.

Зловмисник застосував газовий балончик «Терен-4». Як наслідок, службовець зазнав хімічних опіків очей та відправився до лікарні. Напарник потерпілого скрутив Манила та повіз до відділку поліції.

Коли слідчі встановили всі обставини, вирішили відкрити кримінальне провадження. Цей інцидент розглядають як умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю. Якщо вину підозрюваного зможуть довести в суді, йому загрожує до 5 років ув'язнення.

У 2014 році Манило балотувався на виборах міського голови Одеси, проте мером не став, оскільки отримав найменшу кількість голосів. У 2019 році одесит став головним підозрюваним у кримінальному провадженні, яке відкрили за статтями про навмисне псування чи знищення майна. Тоді він у стані наркотичного сп'яніння влаштував пожежу у своєму будинку. Внаслідок його неадекватних дій спалахнув цілий поверх. Однак вже 28 травня 2021 року це кримінальне провадження закрили. Таке рішення Приморський райсуд Одеси пояснив «закінченням термінів досудового розслідування». Андрій Манило занесений у базу «Миротворця», де його звинувачують у провокаціях і участі в інформаційних спецопераціях Росії проти України. Востаннє цей «громадський діяч» потрапив у медійне поле, коли подав проєкт у рамках програми «Громадський бюджет». Він запропонував встановити в Одесі «три ароматні фонтани».

Нагадаємо, у Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув.

До слова, одеський депутат пропонує видавати прихильникам Росії «паспорти негромадян».

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси визнав винним місцевого мешканця у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публічні заклики (ч. 1 ст. 110 КК України) і призначив штраф 10,2 тис. грн без конфіскації майна.