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    Думки вголос

    Маніяк схибив. Росія неправильно оцінила процеси в українському суспільстві

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Реального, а не пропагандистського, обгрунтування перегляду кордонів 1991 року в Росії не було і немає - Маніяк схибив. Росія неправильно оцінила процеси в українському суспільстві
    Реального, а не пропагандистського, обгрунтування перегляду кордонів 1991 року в Росії не було і немає

    У Росії з'явилася психологічна залежність від України

    Мовою оригіналу

    Процесс деанонимизации намерений России происходил постепенно. И полномасштабное вторжение России в Украину показало, наконец, истинное лицо, которое теперь «не сохранишь».

    Длящаяся все эти годы пропаганда – по сути, стала наглядным доказательством того, что реального, а не пропагандистского, обоснования для пересмотра территориальных границ 1991 года у России не было и нет. Российская политика по отношению к Украине, начиная с 2014 года, была лишена какого-либо адекватного контекста, и даже просто контекста. Это истерика и агрессия, порожденные бездействием Кремля в направлении выстраивания содержательного концепта и взаимовыгодного сотрудничества на постсоветском пространстве в целом.

    Большая часть «пурги», которую озвучивали на российских федеральных телеканалах имела только один критерий – антиукраинскость.

    При этом в самой России за эти годы появилась психологическая зависимость от Украины. Это напоминает маньяка, который может часами говорить о своем соседе, в которого он бросил кирпич, но промахнулся.

    А маньяк таки промахнулся. Неправильно оценил – как процессы в украинском обществе, так и возможность пакта с Западом, если повышать ставки, угрожая всем.

    Если у тебя нет созидательной идеи (а есть только разрушающая), ресурсов (современной экономики) и элит (реальных, с ценностями, а не облизывающих друг друга), а одни только ракеты и бомбы, то такая цель как пересмотр территориальных границ и сфер влияния – это всего лишь авантюра, с катастрофическими последствиями для самой РФ.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маніяк схибив. Росія неправильно оцінила процеси в українському суспільстві