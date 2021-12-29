США скоротили термін самоізоляції для хворих на коронавірус до п'яти днів

Якщо в людини немає симптомів, то вона може повернутися до нормального життя, але надягаючи всюди маску – навіть вдома

Хворий на коронавірус може самоізолюватися на п’ять днів замість 10, як рекомендували у США раніше

Центр з контролю та захворювань США (CDC) ухвалив рішення скоротити терміни самоізоляції для безсимптомних хворих на коронавірус і контактних осіб. Вони можуть перебувати на ізоляції лише п’ять днів, пише Сnbc.

У нових вимогах зазначено, що хворий на коронавірус може самоізолюватися на п’ять днів замість 10, як рекомендували раніше. Якщо в людини немає симптомів, то вона може повернутися до нормального життя, але надягаючи всюди маску – навіть вдома.

Водночас якщо симптоми коронавірусу є, то ізоляцію припиняти не можна.

За даними CDC, таке рішення ухвалили з огляду на дані, що передача коронавірусу зазвичай відбувається за один-два дні до появи симптомів і протягом двох-трьох днів після появи.

Такі рекомендації CDC щодо самоізоляції під час хвороби не змінювались від самого початку пандемії. На них орієнтуються багато органів охорони здоров’я в інших країнах, як і на рекомендації ВООЗ.

Як зазначив доктор Ентоні Фаучі, який у США відповідає за боротьбу з пандемією та є головним медичним радником Байдена, новий штам коронавірусу «Омікрон» заражає значно більшу кількість людей, але якщо вони всі будуть змушені самоізолюватися, то це нанесе серйозний удар по економіці. Зокрема, лікарні можуть стикнутися з нестачею медиків

До слова, в Україні виявили нові випадки «Омікрону»: що відомо про інфікованих.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98). Зазначимо, 27 грудня МОЗ зафіксував 2,2 тис. нових ковід-хворих за добу.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.