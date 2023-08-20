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Олеся Яхно Політтехнологиня

Росію можуть очікувати мігрантські бунти

glavcom.ua
Буде цікаво, якщо в якийсь момент у Росії знову переможе робітничий клас

У РФ думають, як захоплювати українські міста, і навіть не відчувають ризику відродженого дихання Маркса

Це вже стало нормою – читати про безпілотників над Москвою. І це лише початок.

Але найцікавіше буде в іншому. Не просто в усвідомленні москвичами й потім пітерцями, що ніяка це не СВО, а справжня війна. А в тому, що відбуватиметься всередині самої Росії на тлі цього усвідомлення.

Є кілька ліній, де можуть виникнути розломи. Наприклад, лінія несправедливості може накластися на етнічну складову та тему експлуатації мігрантів. І не обов'язково через мобілізацію, а через експлуатацію праці.

Вони там думають, як захоплювати українські міста, і навіть не відчувають ризику відродженого дихання Маркса.

Ось буде цікаво, якщо в якийсь момент у Росії знову переможе робітничий клас. Причому, робітничий клас з таджиків та узбеків. А вони ж колись зададуться питанням: навіщо їм фарбувати бордюри москвичам, що зажерлися, якщо їх можна класти замість бордюрів.

Тобто це не швондери прийдуть до Преображенського, а умовні джамшути – на Рубльовку.

Сфера послуг зараз і так їм належить. Знайти часом російське мокшанське обличчя – вдень з вогнем не знайдеш. Ще років п'ять, і Москва стане їх містом. Вже зараз є така тема, що узбек може організувати відпочинок у Москві чисто в їх умовах (у них є ключі від усіх дверей на горища).

І це лише один вимір. Хоча є й теми ближчі за термінами. Наприклад, революція кур'єрів Яндексу не за горами.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна революція Москва мігранти росія

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Олеся Яхно

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