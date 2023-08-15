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У Польщі зростає кількість мігрантів, і справа не в українцях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Польщі зростає кількість мігрантів, і справа не в українцях
Польща приймає мігрантів з різних країн
фото з відкритих джерел

До Польщі стали частіше переїздити громадяни Білорусі, Індії та Туреччини 

У Польщі зросла кількість іноземців, зареєстрованих у ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych або «Управління соціального страхування», – «Главком»). Хоч 68% з них – це вихідці з України, вони суттєво не впливають на останні тенденції. Частіше до ZUS звертаються білоруси, а також громадяни з Близького та Далекого Сходу. Про це пише next.gazeta

ZUS оприлюднив щомісячні дані про кількість застрахованих у себе іноземців. На кінець липня їх було близько 1 млн 97 тис. Це на 3 тис. більше, ніж місяць тому. Загалом за останні пів року в ZUS зареєструвалися понад 40 тис. іноземців, а за рік – близько 73 тисяч.

Громадяни яких країн найчастіше реєструються в ZUS?

Українці досі залишаються найбільшою групою іноземців в Польщі, але зростання кількості громадян іноземних держав останнім часом відбувається не через них. В липні кількість українців у реєстрах ZUS зросла лише приблизно на 670 осіб, за пів року – трохи більше ніж на 11 тис., за рік – лише на понад 13 тис. Натомість, зростає міграція з інших напрямків – насамперед з Білорусі (близько 34 тис. осіб на рік). Також Польщу обирають громадяни Індії, Туреччини, Індонезії, Непалу, Узбекистану і Філіппін.

Що думають іноземці про Польщу? 

Іноземці відносно високо оцінюють Польщу як країну для життя та роботи. На це вказують дані дослідження InterNations.

Іноземців попросили оцінити якість життя в країнах, де вони проживають. Цього року в опитуванні Expat Insider 2023 взяли участь понад 12 тис. людей, які представляють 171 національність.

Під час дослідження враховували 56 факторів для визначення найкращого місця для життя іноземців. Серед них – якість життя, легкість поселення, перспективи кар'єри, зарплата чи доступ до інтернету, пише Rzeczpospolita. Згідно з цими факторами, найкраще емігрантам живеться в Мексиці. Тут їм подобається людська приязність та житло, яке так легко знайти. Також на п’єдесталі опинилися Іспанія та Панама. Їх люблять за кухню, можливості відпочинку і прекрасну погоду.

Нагадаємо, на 10% протягом року зросла кількість поляків, які вважають, що біженцям слід дати тимчасовий статус за умови, що вони повернуться в Україну, як тільки це стане безпечним. Наразі таких 52%, торік було 42%. Про це говорять дані дослідження серед поляків віком 16-34 років, проведеного 300gospodarka.pl.

Дослідження ставлення серед молодих поляків до біженців з України показує, що менш прихильними до останніх є жінки та симпатики «правих» партій. Бажання, щоб біженці з України чим скоріше повернулися додому, висловлюють 56% польок. Водночас серед польських чоловіків таких 49%. Відсоток молодих поляків, які хочуть, щоб українські біженці мали можливість довготермінової інтеграції в Польщі, залишається стабільним на рівні 25%. Серед респондентів з такою думкою 31% чоловіків і 20% – жінок.

На думку дослідників, такий гендерний розрив може виникати через більшу залученість жінок до викликів повсякденного життя, наприклад, обмеження місць у державних дитячих садках або доступ до медичної допомоги.

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Теги: Польща іноземці українці житло Україна біженці страхування

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