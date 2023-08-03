Мігранти з Білорусі закидали польських прикордонників петардами та камінням

Загалом за 2 серпня польський кордон намагалися порушити 86 мігрантів

Мігранти зі сторони Білорусі 2 серпня використали проти польського патруля не лише каміння, а й петарди. Про це йдеться у зведенні Прикордонної охорони Польщі.

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«На ділянці застави у Дубичах Церкевних польські патрулі були закидані камінням та петардами після того, як запобігли спробі переходу через кордон групою з 20 осіб. У цей район направлено спецавтомобіль TUR», – йдеться в повідомленні.

TUR – це легкий бронеавтомобіль, який використовується контртерористичними підрозділами польської поліції. Минулого місяця вони були спрямовані на посилення у прикордонні регіони.

Загалом за 2 серпня польський кордон намагалися порушити 86 мігрантів. Це значно менше, ніж протягом останнього тижня, коли щоденна кількість порушників вагалася на рівні близько 200 осіб.

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На кордоні Литви та Латвії вчора також було зареєстровано менше за спроби порушень. Литовські прикордонники повідомили про чотирьох мігрантів, латвійські – про 15.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вигадав новий план боротьби із нелегальними мігрантами.

Також Латвія попередила про ймовірні провокації від мігрантів із Білорусі.