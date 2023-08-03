Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мігранти з Білорусі закидали польських прикордонників петардами та камінням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мігранти з Білорусі закидали польських прикордонників петардами та камінням
Стіна на польсько-білоруському кордоні
фото ілюстративне

Загалом за 2 серпня польський кордон намагалися порушити 86 мігрантів

Мігранти зі сторони Білорусі 2 серпня використали проти польського патруля не лише каміння, а й петарди. Про це йдеться у зведенні Прикордонної охорони Польщі.

«На ділянці застави у Дубичах Церкевних польські патрулі були закидані камінням та петардами після того, як запобігли спробі переходу через кордон групою з 20 осіб. У цей район направлено спецавтомобіль TUR», – йдеться в повідомленні.

TUR – це легкий бронеавтомобіль, який використовується контртерористичними підрозділами польської поліції. Минулого місяця вони були спрямовані на посилення у прикордонні регіони.

Загалом за 2 серпня польський кордон намагалися порушити 86 мігрантів. Це значно менше, ніж протягом останнього тижня, коли щоденна кількість порушників вагалася на рівні близько 200 осіб.

На кордоні Литви та Латвії вчора також було зареєстровано менше за спроби порушень. Литовські прикордонники повідомили про чотирьох мігрантів, латвійські – про 15.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вигадав новий план боротьби із нелегальними мігрантами.

Також Латвія попередила про ймовірні провокації від мігрантів із Білорусі.

Теги: Білорусь Польща мігранти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У плані дій ЄС пропонується 18 цільових оперативних заходів щодо незаконних мігрантів
Євросоюз вигадав новий план боротьби із нелегальними мігрантами
7 червня, 06:56
Білорусь намагається загострити кризу на східних кордонах Євросоюзу
Латвія попередила про ймовірні провокації від мігрантів із Білорусі
14 червня, 14:01
На польські патрулі нападають агресивно налаштовані іноземці
Польські прикордонники скаржаться на постійні напади білоруських мігрантів
31 липня, 10:22

Соціум

Мігранти з Білорусі закидали польських прикордонників петардами та камінням
Мігранти з Білорусі закидали польських прикордонників петардами та камінням
«Вагнерівець», який повернувся з України, вбив шістьох росіян
«Вагнерівець», який повернувся з України, вбив шістьох росіян
Кремль забороняє висвітлювати удари по Криму. ISW пояснив причину
Кремль забороняє висвітлювати удари по Криму. ISW пояснив причину
Портников пояснив, чому кривава війна в Україні не змінює росіян
Портников пояснив, чому кривава війна в Україні не змінює росіян
Журналісти знайшли таємні центри вербування найманців у «Вагнер»
Журналісти знайшли таємні центри вербування найманців у «Вагнер»
Через переворот у Нігері США частково евакуюють співробітників посольства
Через переворот у Нігері США частково евакуюють співробітників посольства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
56K
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
24K
Африканська драма. Що відбувається в Нігері
18K
Віталій Портников: Путін не збирається ні з ким домовлятися. Який у вас план?
16K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
11K
Ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту