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    Думки вголос

    У надмірному пропагандистському використанні теми 9 травня стирається навіть пам'ять

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    У надмірному пропагандистському використанні теми 9 травня стирається навіть пам'ять

    Спостерігаючи за надмірними дискусіями з приводу 8 або 9 травня

    Мовою оригіналу

    Начну издалека. В советское время история была не столько наукой, сколько частью идеологии. Наукой был, наверное, ВПК. История в России закончилась на споре между западниками и почвенниками. И когда Горбачев объявил перестройку, проблема отсутствия истории как науки, как мягкой силы, как зоны изучения общественных процессов и их отображения на уровне концептов, начавшаяся задолго до перестройки, стала очевидна в полной мере. Запрещенная западная литература заполяла вакуум собственных концептов. Перестройка никак не была отображена на уровне изучения процессов в обществе. Советский Союз рухнул в том числе и по причине отсутствия фундаментальных исследований, позволивших корректировать политику и экономику.

    История в современной России – это все больше пропаганда. Я уже писала про один из любимых вопросов в студиях рос ТВ: «Где воевал ваш дед?». В чрезмерном пропагандистском использовании темы 9 мая стирается даже память, во имя которой и происходит использование (притом, что в самом СССР 9 мая в период с с 1947 года по 1965 год было рабочим днём). В итоге, процессы в обществе не только не изучаются, но и прививается мысль, что все хорошо, типа «правильной дорогой идем товарищи», даже если эта дорога ведёт в ад, который рай.

    И вот мне бы очень не хотелось, чтобы тема Второй мирой войны и Великой Отечественной войны как ее части обсуждались в Украине в пропагандистском ключе. А за последние недели увидела две крайности - то выхватывание каких-то цитат о коммунистах и Красной армии без контекста и явно манипулятивно, и потом это обсуждается; то шествие «СС Галичины» накануне 8 и 9 мая, тоже с понятными информационными последствиями. Самое интересное, что в обществе нет проблемы 8 и 9 мая. Не вижу никаких противоречий в одновременности Дня памяти (как напоминание о трагедии любых войн) и Дня победы (как в причастности Украины к победе над нацизмом).

    Это российские власти заявили, что Россия победила бы в войне и без участия других республик. Но это ведь не так. Украина потеряла более 10 млн человек. Это не значит, что мы принимаем подход современной России - доводить до абсурда пафос празднования 9 мая. Но это и не значит, что мы должны вычеркивать советский период как часть нашей истории. Просто – потому что он был. Историю надо изучать, чтобы никто извне и внутри не мог использовать в спекулятивных и конъюнктурных целях сложные ее периоды.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: історія пропаганда Друга світова війна СРСР
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