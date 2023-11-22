Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський готовий вислухати «мирний план» Трампа і вказав умову

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський готовий вислухати «мирний план» Трампа і вказав умову
Зеленський відповів на заяву Трампа про припинення війни
фото з відкритих джерел

Президент назвав умову, на яку ніколи не піде Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вислухати кроки «мирної формули» експрезидента США Дональда Трампа щодо України. Але Україна не має наміру віддавати РФ території. Про це він сказав в інтерв'ю FOX News.

«Так, я готовий обговорити це з ним. Звісно, якщо він має конкретний план, то може поділитися ним зі мною. Ми можемо припинити війну, якщо віддамо Крим і Донбас? Я вважаю, що наша країна не готова до такого «мирного» плану. Це не мирний план», – заявив Зеленський.

Раніше Трамп Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.

За словами Трампа, це означає припинення «нескінченного потоку американських грошей в Україну» та звернення до європейських союзників із проханням відшкодувати США витрати на відновлення запасів переданої зброї.

При цьому незрозуміло, чи планує Трамп вимагати виведення російських військ із окупованої РФ території України.

У разі повернення Дональда Трампа до Білого дому на пост президента Сполучених Штатів Америки у 2024 році допомогу Україні буде скорочено в рази. Таку думку висловив 24 жовтня колумніст The Washington Post Лі Хокстейдер.

Читайте також: The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу
Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відмовився від запрошення Зеленського, адже вважає, що «їхати в Україну в такий час – недоречно»
Трамп відреагував на пропозицію Зеленського відвідати Україну
6 листопада, 21:41
Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп розповів, як він використав би ФБР у разі перемоги на виборах
11 листопада, 05:59
Трамп у разі перемоги обіцяє врегулювати війну між Росією та Україною ще до інавгурації
Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні у разі перемоги
13 листопада, 06:50
Дональд Трамп і його союзники почали розробляти конкретні плани на випадок перемоги на виборах
Стало відомо, що планує робити Трамп, якщо переможе на президентських виборах
6 листопада, 05:53
Трамп погрожує судити своїх конкурентів і критиків
Гілларі Клінтон порівняла Трампа з Гітлером
9 листопада, 06:48
Такер Карлсон і Дональд Трамп зможуть працювати разом
Скандальний журналіст може стати «правою рукою» Трампа у разі перемоги на виборах
9 листопада, 08:31
The Economist зазначає, що Дональд Трамп затьмарює 2024 рік
The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу
17 листопада, 06:32
Дональд Трамп виграв суд у справі про заборону на його участь у виборах
Трамп виграв ще одну справу, яка забороняла йому брати участь у виборах
19 листопада, 00:20
Серед виборців віком від 18 до 34 років, 70% не схвалюють те, як Байден веде війну
Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу
19 листопада, 18:35

Політика

Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»
Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»
Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка
Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі
Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі
Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту
Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7223
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua