Зеленський готовий вислухати «мирний план» Трампа і вказав умову

Президент назвав умову, на яку ніколи не піде Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вислухати кроки «мирної формули» експрезидента США Дональда Трампа щодо України. Але Україна не має наміру віддавати РФ території. Про це він сказав в інтерв'ю FOX News.

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«Так, я готовий обговорити це з ним. Звісно, якщо він має конкретний план, то може поділитися ним зі мною. Ми можемо припинити війну, якщо віддамо Крим і Донбас? Я вважаю, що наша країна не готова до такого «мирного» плану. Це не мирний план», – заявив Зеленський.

Раніше Трамп Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.

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За словами Трампа, це означає припинення «нескінченного потоку американських грошей в Україну» та звернення до європейських союзників із проханням відшкодувати США витрати на відновлення запасів переданої зброї.

При цьому незрозуміло, чи планує Трамп вимагати виведення російських військ із окупованої РФ території України.

У разі повернення Дональда Трампа до Білого дому на пост президента Сполучених Штатів Америки у 2024 році допомогу Україні буде скорочено в рази. Таку думку висловив 24 жовтня колумніст The Washington Post Лі Хокстейдер.