Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент звернувся до жителів окупованих територій (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент звернувся до жителів окупованих територій (відео)
фото: Офіс президента

«Ми не залишимо наших людей на окупованій території – я хочу, щоб вони почули зараз це»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав та привітати воїнів артилерії, ракетних військ та інженерних військ з професійним святом. Про він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Відзначив державними нагородами наших захисників і захисниць, подякував командирам. І хочу зараз сказати кожному воїну-артилеристу, кожному нашому воїну ракетних військ та кожному воїну інженерних військ – ви справді наша опора, опора всіх Сил оборони та безпеки. Саме те, що дозволяє усім бути стійкими та визначеним підрозділам – йти вперед, просуватись на фронті – щодня додавати позицій», – сказав він.

Глава держави наголосив, що кожні 500 м, кожен кілометр, які проходять хлопці, – це нові оперативні можливості для України, зокрема для ракет.

«І, до речі, цієї осені у нас є хороші, дуже важливі результати у знищенні російських систем ППО та бойової авіації окупанта. Будемо продовжувати цю роботу й надалі – і я дякую всім, хто нам у цьому допомагає», – додав він.

Новий очільник ССО

Зеленський розповів, що призначив сьогодні полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Це досвідчений офіцер – бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів. Генерал Віктор Хоренко, який командував Силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міноборони України.

Політичні рішення

Глава держави розповів, що провів сьогодні підготовчу нараду щодо наступного тижня – політичної роботи та наших кроків разом з Євросоюзом.

«Кожен день використовуємо, щоб додати змісту підготовці рішення про початок переговорів про вступ нашої держави в Євросоюз. Часові межі та політичні кроки – чітко розуміємо. Та підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії», – додав він.

Подяка воїнам

«Щоразу, коли я бачусь з нашими воїнами, – з тими, хто на передовій, з тими, хто готується повернутись на передову, з тими, хто заслуговує державних нагород. Щоразу, коли я бачусь з ними, я бачу готовність не просто захищати Україну, а перемагати заради України. Перемогти в цій війні. Нам – своє робити. Це наша потреба. Я добре пам’ятаю, хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни. Я пам’ятаю, що говорили і хто говорив. Хто вірив і хто помилявся, не віривши в Україну. Варто бути впевненим в Україні зараз – так само, як і тоді. Росія хотіла Київ – але її змусили втекти. Хотіла Харків і казала, що це російське місто, але наш Харків є й завжди буде вільним. Так само Херсон. Так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території – я хочу, щоб вони почули зараз це. Йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно… Для фронту, для нашого неба, для наших міст і – для нашого руху», – завершив він.

На кінець очільник України подякував всім у світі, хто допомагає! Та всім, хто б’ється і працює заради України!

Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підписав закон щодо нацменшин
Зеленський підписав закон щодо нацменшин
Сьогодні, 20:10
Сергій Лупанчук сьогодні став командувачем ССО
Зеленський розповів про нового командувача ССО
Сьогодні, 19:46
Журналісти зазначають, що глава Української держави може прибути до Ізраїлю 6-го або 7 листопада
Коли Зеленський відвідає Ізраїль. ЗМІ назвали ймовірну дату
Сьогодні, 19:08

Політика

Президент звернувся до жителів окупованих територій (відео)
Президент звернувся до жителів окупованих територій (відео)
Зеленський підписав закон щодо нацменшин
Зеленський підписав закон щодо нацменшин
Зеленський розповів про нового командувача ССО
Зеленський розповів про нового командувача ССО
Коли Зеленський відвідає Ізраїль. ЗМІ назвали ймовірну дату
Коли Зеленський відвідає Ізраїль. ЗМІ назвали ймовірну дату
Вибори-2024: президент зважує всі «за» і «проти», але рішення наразі не ухвалене
Вибори-2024: президент зважує всі «за» і «проти», але рішення наразі не ухвалене
Дубінський у 2019 році протягом місяця шість разів літав до Росії – ЗМІ
Дубінський у 2019 році протягом місяця шість разів літав до Росії – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
49K
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
23K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
18K
У Кропивницькому пролунали вибухи
15K
Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі (оновлено)
13K
Скільки років громадянин може вважатися внутрішньо переміщеною особою: відповідь Верещук

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту