Стало відомо, як Росія використовує найманців з Куби у війні проти України
Як повідомляє Центр нацспротиву, головна роль кубинських найманців на війні проти України «померти першим»
Російська Федерація почала масово вербувати найманців з Куби для війни проти нашої країни. Іноземців залучають на східній лінії фронту. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Згідно з даними підпілля, найманців застосовують:
- на Куп'янському напрямку;
- між Бахмутом й Горлівкою.
Зокрема про вербування найманців з Куби попереджали активісти «Кіберспротиву», які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Перевозчика.
«Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців в передових загонах, адже їх «не шкода». При цьому з найманців не сформували окремий загін, а розкидують вже по існуючих російських, незалежно від того чи володіє найманець російською мовою. Ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму. Фактично головна їхня роль в російській моделі померти першим», – додає Центр нацспротиву.
Нагадаємо, влада Куби повідомила про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні.
Як повідомила британська розвідка, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.
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