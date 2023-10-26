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Стало відомо, як Росія використовує найманців з Куби у війні проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, як Росія використовує найманців з Куби у війні проти України
Згідно з даними підпілля, РФ використовує найманців на Куп'янському напрямку та між Бахмутом й Горлівкою
фото з відкритих джерел

Як повідомляє Центр нацспротиву, головна роль кубинських найманців на війні проти України «померти першим»

Російська Федерація почала масово вербувати найманців з Куби для війни проти нашої країни. Іноземців залучають на східній лінії фронту. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з даними підпілля, найманців застосовують:

  • на Куп'янському напрямку;
  • між Бахмутом й Горлівкою.

Зокрема про вербування найманців з Куби попереджали активісти «Кіберспротиву», які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Перевозчика.

«Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців в передових загонах, адже їх «не шкода». При цьому з найманців не сформували окремий загін, а розкидують вже по існуючих російських, незалежно від того чи володіє найманець російською мовою. Ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму. Фактично головна їхня роль в російській моделі померти першим», – додає Центр нацспротиву.

Нагадаємо, влада Куби повідомила про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні.

Як повідомила британська розвідка, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.

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Теги: окупанти Куба війна

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