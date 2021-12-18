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    Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо

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    Рішення вийти з договору Росія прийняла кілька місяців тому - Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо

    Рішення вийти з договору Росія прийняла кілька місяців тому

    Фото з відкритих джерел

    Рішення залишити угоду Москва ухвалила після того, як з неї вийшли США

    Росія офіційно припинила участь у Договорі про відкрите неба. Про це повідомило російське міністерство закордонних справ.

    Кілька місяців тому Росія попередила про це інші країни, які є учасниками договору.

    «Цей крок має на увазі одночасний вихід і зі сформованої в рамках договору групи держав-учасниць, що включає нашу країну та Білорусь», – повідомили в міністерстві.

    У відомстві наголосили, що Росія, «незважаючи на численні порушення договору з боку США, їхніх союзників та клієнтів, робила все можливе для збереження угоди».

    Як пишуть російські видання, рішення залишити угоду Москва ухвалила після того, як з неї вийшли США, а їхні європейські союзники відмовилися надати російській стороні гарантії, що інформація, зібрана в ході прольотів над територією Росії, не передаватиметься у Вашингтон.

    Нагадаємо, член Ради Федерації Росії Олексій Пушков заявив, що розширення військової співпраці НАТО та України є підготовкою до війни з Росією.

    До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

    У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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    Теги: МЗС Білорусь Росія США НАТО Вашингтон
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    Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо