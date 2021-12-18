Російський сенатор погрожує НАТО війною

Поява НАТО на кордоні України та Росії є підготовкою до війни, заявив Пушков

Член Ради Федерації Росії Олексій Пушков заявив, що розширення військової співпраці НАТО та України є підготовкою до війни з Росією. Про це Пушков заявив в ефірі радіо «Говорить Москва».

Російський політик назвав вихід військ НАТО на українсько-російський кордон прямим приводом для початку воєнних дій. Пушков додав, що альянсу навіть не потрібно приєднувати Україну, щоби реалізувати свої ідеї.

«Вихід НАТО на наш спільний кордон з Україною, який дуже довгий, це вже casus belli, це практично підготовка до війни. А навіщо, власне, НАТО приймати до свого складу Україну, якщо не готувати з неї плацдарм для того, щоб загрожувати Росії», – вважає сенатор.

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

До США у РФ також є низка пропозицій.

Генсек Альянсу сьогодні заявив, що НАТО готове до конструктивного діалогу з Росією, проте під час обговорень враховуватиме думку європейських партнерів, таких як Україна

Зазначимо, 16 грудня Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

Також 16 грудня генсек НАТО після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс не бачить ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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