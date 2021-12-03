Військовий шантаж Росії, або Наскільки реальна нова атака Кремля на Україну

Що важливо для України?

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Есть такое мнение, что это все блеф России накануне столь желаемого в РФ Саммита-2 Байден-Путин.

Но есть и другое мнение – о специфическом не только количественном, но и тактическом размещении российских войск у границ Украины, а также более активном пропагандистском сопровождении с обвинениями в адрес Украины и Запада. ЦРУ ещё в октябре отметило, что Россия сдвигает войска к украинской границе – не только на Донбассе, но на гораздо большую территорию.

Так что реальная новая атака России рассматривается как возможная наравне с использованием военного шантажа как блефа.

Собственно, во многом именно этой теме – российским попыткам дестабилизироваться Украину через концентрацию войск и дезинформацию – была посвящена министерская встреча НАТО в Риге.

Практически одновременно в Стокгольме состоялось заседание ОБСЕ, в кулуарах которого Энтони Блинкен должен встретиться с Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой (может, уже встретились).

Что важно для Украины?

Во-первых. На Западе есть понимание того, что Россия активно запускает пропаганду – мол, это якобы Украина планирует военную атаку на Донбассе. Это вызывает опасения по поводу того, что Россия таким образом пытается скрыть собственную подготовку к потенциальной атаке. По словам Блинкена, сейчас наблюдается десятикратное увеличение активности в соцсетях по продвижению антиукраинской пропаганды по сравнению с тем, как это было перед вторжением в Украину в 2014 году.

Во-вторых. Высказывание Владимира Путина о том, что Запад должен дать гарантии не вступления Украины в НАТО, звучит сомнительно. Не только потому, что ни Альянс, ни тем более Украина не являются угрозой для России. Страны Балтии и Польша входят в НАТО, и что? Кто-то напал или вынашивал планы напасть на Россию? Вся эта тема с НАТО, который якобы угрожает РФ, направлена на то, чтобы скрыть собственные проблемы и переключить внимание российских граждан с внутренних проблем на внешних «врагов». Но ещё и потому это предложение Путина звучит сомнительно, что за последние годы Россия не раз демонстрирована свою гибридность не только в отношении Украины, но и в отношении Запада – кибератаки, миграционный кризис, газовый шантаж, (это только из последнего), до вандализма в космосе даже дошло. Собственно, по поводу высказываний российских властей по теме Украины и НАТО не раз звучала позиция в ответ – у России нет права вето определять, куда вступать или не вступать Украине, как и подменять решения стран-членов НАТО.

В-третьих, на Западе есть понимание важности превентивных мер, чтобы упредить возможную новую атаку России. Энтони Блинкен и Йенс

Столтенберг заявили, что министры НАТО обсудили целый ряд потенциальных ответов на российское вторжение, включая санкции, которые будут являться гораздо более жёсткими, чем те, которые были введены после аннексии Крыма в 2014 году. Действие предыдущих санкций Россия пыталась уменьшить путём сокращения займов на иностранных финансовых рынках и сохраняя большие резервы (включая резервы в золоте). Но на сегодня у Запада есть большие потенциальные рычаги давления – в конце концов, «Северный поток-2» пока не сертифицирован.

Джерело: блог Олесі Яхно

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