Про жаргон Лаврова і Путіна

Росія стрімко наближається до стану заключного періоду Веймарської республіки

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Жаргон как признак фашизации

Тут Лавров вдруг призвал к жаргону и разговору по понятиям с мировыми лидерами. Ну хоть не «калинка-малинка».

Попробуем это обобщить на на уровне слов министра иностранных дел РФ, а на уровне подхода российской власти вообще.

Как человек, который имеет опыт эфиров на российских федеральных телеканалах, совершенно точно могу сказать: важнейшая составляющая «гибридной войны» и российской пропаганды – это язык. Агрессивный, примитивный, ориентированный на самые низменные чувства и инстинкты. Отличительная особенность ряда российских спикеров по теме Украины – это хамство, ненависть, где интеллектуальность – это фактически грех. По теме России – тоже такой совершенно новый стиль, возникший после 2014 года – смесь лести и доноса.

А теперь вот Лавров предлагает говорить «по понятиям» (только каким?). Путин – вообще высказывается в стиле пошлых шуток «терпи красавица».

И это не случайность на уровне высказывания, а закономерность.

В обществе, в котором взращивается фашизация, язык – ключевая составляющая процесса. Язык как жаргон. Жаргон, по Теодору Адорно (он исследовал особенности идеологии и языка фашизма) – это, прежде всего, тональность. Он имеет сугубо формальный характер – цель воспринимается благодаря произношению слов, а не их содержанию. Жаргон востребован теми, кто, чувствуя историческую обреченность или упадок, стремятся убедить себя и себе подобных в том, что они элита духа.

В итоге, Россия стремительно приближается к состоянию Веймарской республики своего заключительного периода.

Джерело: блог Олесі Яхно

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