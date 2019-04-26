Абсолютний антирекорд Ради: на засіданні присутні лише 10 депутатів

Можливо, таки варто розігнати цю Раду?

Абсолютний антирекорд Ради.

10 депутатів в залі.

Може варто розігнати? А?

Попросити новообраного президента Володимир Зеленський це зробити?

Тільки, якщо новий склад парламенту буде обраний за старою виборчою системою, картинка сильно не зміниться. Ну буде тут сидіти 100-150 відповідальних депутатів. А толку? Треба мінімум 226 для прийняття хоч якогось рішення.

Однією політичною силою, навіть нового Президента цього не здобути.

Потрібно змінити виборчу систему. Потрібні відкриті списки. Це єдиний шлях.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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