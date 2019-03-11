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    Думки вголос

    Трагедія Boeing 737 max 8: Китай піклується про своїх громадян. А Україна?

    • Леонід Ємець

      Народний депутат

    • Розсилка
    Трагедія Boeing 737 max 8: Китай піклується про своїх громадян. А Україна?

    Якщо виявиться що законодавчо такого роду заборони не врегульвано, це є підставою для Парламенту попрацювати в цьому напрямку

    Китай піклується про своїх громадян. А Україна про своїх?

    Вчора, як ви знаєте розбився Boeing 737 max 8 Ефіопських авіаліній. Загинуло 157 людей. Причини катастрофи поки встановлюються. Це вже не перша катастрофа літака цього типу і за схожих обставин (нормальна погода і під час злету). 

    Влада Китаю заборонила використання 737 max 8 до моменту встановлення обставин катастрофи. 
    Швидкий аналіз інтернету показав що ряд авіакомпаній використовують подібні літаки на рейсах до України. 

    Вважаю, з метою забезпечення безпеки наших (і не лише) громадян, українській владі варто взяти приклад з Китаю і тимчасово заборонити використання Boeing 737 max 8.

    Пс. Відповідні звернення спрямую, але сподіваюсь постфактум.

    Псс. Якщо виявиться що законодавчо такого роду заборони не врегульвано, це є підставою для Парламенту попрацювати в цьому напрямку.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    катастрофа Китай Boeing
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