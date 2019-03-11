Трагедія Boeing 737 max 8: Китай піклується про своїх громадян. А Україна?

Якщо виявиться що законодавчо такого роду заборони не врегульвано, це є підставою для Парламенту попрацювати в цьому напрямку

Китай піклується про своїх громадян. А Україна про своїх?

Вчора, як ви знаєте розбився Boeing 737 max 8 Ефіопських авіаліній. Загинуло 157 людей. Причини катастрофи поки встановлюються. Це вже не перша катастрофа літака цього типу і за схожих обставин (нормальна погода і під час злету).

Влада Китаю заборонила використання 737 max 8 до моменту встановлення обставин катастрофи.

Швидкий аналіз інтернету показав що ряд авіакомпаній використовують подібні літаки на рейсах до України.

Вважаю, з метою забезпечення безпеки наших (і не лише) громадян, українській владі варто взяти приклад з Китаю і тимчасово заборонити використання Boeing 737 max 8.

Пс. Відповідні звернення спрямую, але сподіваюсь постфактум. Псс. Якщо виявиться що законодавчо такого роду заборони не врегульвано, це є підставою для Парламенту попрацювати в цьому напрямку.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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