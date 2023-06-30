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Впливовий рабин назвав Зеленського гордістю прогресивного людства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Впливовий рабин назвав Зеленського гордістю прогресивного людства
Головний рабин України вважає Зеленського «гордістю всього прогресивного людства»
фото з відкритих джерел

Головний рабин України Моше Асман прокоментував заяву Путіна про Зеленського

Володимир Зеленський – це гордість не тільки єврейського та українського народів, а й всього прогресивного людства. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив головний рабин України Моше Асман.

Як розповів головний рабин України, після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Володимир Зеленський є «ганьбою єврейського народу», до Моше Асмана зателефонували журналісти та запитали власну думку про президента України.

«Я не вівся на путінський тролінг, просто мені зателефонували журналісти і спитали мою думку про Зеленського. Я сказав, що Володимир Зеленський – це гордість не тільки єврейського та українського народів, а й всього прогресивного людства. Це навіть не була відповідь на те, що там казав Путін», – пояснив Моше Асман.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу.

«У мене багато друзів євреїв з дитинства. Вони кажуть, що Зеленський – не єврей, це ганьба єврейського народу. Це не жарти, не іронія. Адже на п'єдестал пошани в якості Героїв України зведені неонацисти, послідовники Гітлера», – заявив російський диктатор.

До слова, російська дипломатія і пропаганда роками роздували тему антисемітизму в Україні та досі продовжують цим займатися.

Читайте також: Головний рабин України Моше Асман: Російські пропагандисти – це ганьба єврейського народу
Теги: путін Володимир Зеленський

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