Впливовий рабин назвав Зеленського гордістю прогресивного людства

Головний рабин України Моше Асман прокоментував заяву Путіна про Зеленського

Володимир Зеленський – це гордість не тільки єврейського та українського народів, а й всього прогресивного людства. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив головний рабин України Моше Асман.

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Як розповів головний рабин України, після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Володимир Зеленський є «ганьбою єврейського народу», до Моше Асмана зателефонували журналісти та запитали власну думку про президента України.

«Я не вівся на путінський тролінг, просто мені зателефонували журналісти і спитали мою думку про Зеленського. Я сказав, що Володимир Зеленський – це гордість не тільки єврейського та українського народів, а й всього прогресивного людства. Це навіть не була відповідь на те, що там казав Путін», – пояснив Моше Асман.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу.

«У мене багато друзів євреїв з дитинства. Вони кажуть, що Зеленський – не єврей, це ганьба єврейського народу. Це не жарти, не іронія. Адже на п'єдестал пошани в якості Героїв України зведені неонацисти, послідовники Гітлера», – заявив російський диктатор.

До слова, російська дипломатія і пропаганда роками роздували тему антисемітизму в Україні та досі продовжують цим займатися.