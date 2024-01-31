Трамп може отримати Нобелівську премію миру

Трампа висунули на Нобелівську премію миру

Колишнього президента США Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру, пише Fox News. За даними телеканалу, політика номінувала член палати представників від Республіканської партії Клодія Тені, яка представляє штат Нью-Йорк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку Тені, підставою для висування Трампа можна вважати сприяння підписанню «Авраамових угод», які стали основою для нормалізації відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав. Політик заявила, що зусилля колишнього голови Білого дому в цьому напрямі «безпрецедентні», але досі не отримали належного визнання Нобелівського комітету.

Нагадаємо, Трампа кілька разів номінували на Нобелівську премію миру за участь у підписанні згаданих угод, проте досі нагороду політик все ще не отримав.

До слова, норвезький письменник і драматург Юн Фоссе, який 2023 року отримав Нобелівську премію з літератури, неправильно написав слово «література». Уточнюється, що, згідно з норвезьким правописом, слово має писатися з подвоєною t-litteratur, проте володар Нобелівської премії написав слово з однієї t-literatur. При цьому він запевнив, що в ході написання текстів приділяє велику увагу орфографії, проте часто допускає друкарські помилки або описки, що можуть підтвердити його редактори.